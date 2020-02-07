Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Devre arası transfer döneminin bitmesiyle G.Saray’da kalan Belhanda, kredisini hızla tüketti. Sarı-kırmızılılarda önce taraftarlarla oyundan çıkarken yaşadığı tartışma ile gündeme gelen Faslı oyuncu, daha sonrada satılacaklar isimler arasına girdi. Performansı her geçen gün düşen yıldız oyuncuya devre arası belirlenen bonservis miktarında hiçbir teklif gelemedi. Direkt Belhanda’ya gelen teklifleri de oyuncu menajeri vasıtasıyla reddetti. Her şeye rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray’da kaldı. Fatih Terim ve ekibi de takımda kalan oyuncusunu tekrar kazanmak adına yoğun çaba harcadı. Terim, antrenmanlarda birebir ilgilendiği oyuncusuna da daha fazla forma şansı vermeyi plandı.



Ciddiyetten uzak

Ancak Alanya maçında âdeta sahada gezinen ve önemli isimlerin olmadığı kupa mücadelesinde sorumluluk almaktan kaçınan Belhanda, kendisine olan güveni boşa çıkarttı. Kritik bölgeler defalarca uyarılmasına rağmen yaptığı top kayıplar, rakip ataklara dönüşürken ilerideki isabetsiz paslarının çokluğu da Galatasaray’ın ataklarının olgunlaşamamasına sebep oldu. Kupa maçında bir pozisyonda yaptığı hatalı pas sonrasında “Hasta yaa, ruh hastası” tepkisini gösteren teknik direktör Fatih Terim, yıldız isime son bir uyarı yapacak. Eğer Faslı oyuncunun performansında ciddi bir değişim olmazsa da sezon sonuna kadar Belhanda’ya kulübe yolu gözükecek.



Yedekler sınıfta kaldı

Kupa maçında yedeklere şans veren Fatih Terim, aldıkları 2-0’lık mağlubiyetle büyük hayal kırıklığına uğradı. Oyuncularına sitem eden Terim “Hem forma istiyorsunuz hem de şans bulunca değerlendiremiyorsunuz” diyerek kızdı.



TERİM İSTİYOR

Yetiş Saracchi

Galatasaray’ın sağlık ekibi Saracchi’yi, Kasımpaşa maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Genç oyuncu kendisine verilen özel program dâhilinde çalışmalarını sürdürürken Fatih Terim, Saracchi’yi pazar günü oynatmak istiyor.



ÜÇ SAAT GECİKMELİ GELDİ

Kâbusa dönen dönüş yolculuğu

G.Saray, Alanya’dan hem mağlup hem de yorgun döndü. Sarı-kırmızılı kafile, maçtan sonra Alanya Gazipaşa Havalimanı’ndan özel bir uçakla dönecekti. Fakat ters rüzgâr sebebiyle uçuşa izin çıkmadı. Bunun üzerine kafile Antalya’ya otobüsle geçip başka bir uçakla İstanbul’a üç saat gecikmeli varabildi. Fatih Terim de sabah idmanını öğleye çekti.