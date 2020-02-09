Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın yıldızı 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve 28 verimlilik puanıyla mücadele eden Kalinoski oldu. Beşiktaş’ta ise Oğuz Savaş’ın 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 15 verimlilik puanlık performansı mağlubiyeti önleyeme yetmedi. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Darüşşafaka: 77-86, Türk Telekom-TOFAŞ: 68-67