Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray, hafta içi Alanyaspor ile oynadığı kupa karşılaşmasında rotasyona gitmiş, ideal on birinden üç isimle sahaya çıkmıştı. Yedeklerin sınıfta kaldığı mücadelede, sarı-kırmızılılar da sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde oynanan son dört maçtan da galibiyet çıkaran Aslan, bu akşam Kasımpaşa karşısında as kadrosuna dönüyor. Şampiyonluk hesapları yapan Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinde kayıp istemiyor. Özellikle Alanyaspor karşısında orta saha gerek ofansif, gerekse defansif açıdan takıma hiçbir katkı sağlayamamaştı. Tecrübeli hoca bu yüzden Kasımpaşa maçında orta sahada Seri-Lemina ikilisine, önlerindeyse Emre Akbaba’ya forma verecek.



> Forvet belirsiz

Savunmada ise Donk-Marcao ikilisi tekrar sahnede olacak. Falcao’nun yokluğunda Fatih Terim’in en büyük kararsızlığı forvet bölgesinde. Onyekuru’nun hastalığını atlatmasıyla tecrübeli hocanın elinde en uçta kullanabileceği Âdem’in dışında bir alternatif daha oldu. Terim’in Kasımpaşa karşılaşmasında bu futbolculara ilk on birde forma vermeyi düşündüğü öğrenildi. Öte yandan Saracchi’nin durumu da kadro yapısını belirleyecek faktörlerden. Eğer Uruguaylı oyuncu ağrıları yüzünden maçta oynayamazsa Ömer Bayram sol beke çekilecek. Fatih Hoca’nın sol bek ve forvet tercihi son anda belli olacak.



Her maç final!

Galatasaray, dün akşam Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayıp Florya’da kampa girdi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Ligde puan kaybına tahammülümüz yok. Her maç final, ona göre hazırlanın” talimatını verdi.



PFDK SEVKİ ENGEL DEĞİL

Emre Akbaba sahada

∂ TFF’nin, menajer ile çalışma talimatlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği Emre Akbaba’nın, bugün oynanacak mücadelede forma giymesine engel bir durum yok. Galatasaray yönetiminin bu karara itiraz için çalışmalara başladığı ve savunma için oyuncunun menajeri ile de görüştüğü ifade edildi.



MAÇ: Süper Lig 21. hafta

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEM: Mete Kalkavan

SAKAT: Pavelka (K.Paşa), Falcao (G.Saray)

CEZALI: Belhanda (G.Saray)