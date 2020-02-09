Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.
32. dakikada Elia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
39. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
60. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.
66. dakikada Visca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu Demba Ba filelere gönderdi. 0-1
80. dakikada Fatih’in ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara yolladı. 1-1