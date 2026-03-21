Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki sırası belli oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Brezilya'daki sprint yarışında 18. oldu.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Brezilya Grand Prix sprint yarışını, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 18. sırada tamamladı.
MARQUEZ İLK SIRADA BİTİRDİ
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 19:41.98'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.
TOPRAK, 18. SIRADA TAMAMLADI
Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, 18. sırada bitirdi. MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı. Brezilya Grand Prix'i, yarın TSİ 21.00'de koşulacak.
