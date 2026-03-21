Tahran yönetimi, çatışmaları sonlandırmak için"tazminat" ve "güvence" şartlarını açıkladı. CNN'in kulis bilgilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "savaşın takvimi" konusunda derin bir görüş ayrılığı yaşıyor.

ABD, İsrail ve İran arasında 22 gündür devam eden savaşta gerilim giderek daha geniş bir coğrafyaya yayılıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail’in saldırılarıyla alevlenen sürece dair Tahran’ın yol haritasını açıkladı.

Ateşkes çağrılarını net bir dille reddeden Arakçi, savaşın sona ermesi için "saldırmazlık güvencesi" ve "tazminat" şartını masaya koydu.

İran Dışişleri Bakanı, ABD-İsrail'in saldırıyla başlayan savaşı sonlandırmak için ülkesinin şartlarını açıkladı

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na verdiği mülakatta, bölgedeki gerilime ve stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaşananların yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıdan ibaret olduğunu, İran'ın verdiği karşılığın meşru müdafaa kapsamında olduğunu yineledi.

"ATEŞKESİ KABUL ETMİYORUZ"

Geçmiş tecrübelere atıfta bulunarak ateşkes taleplerine kapıyı kapatan Arakçi, kalıcı bir çözüm için somut adımlar beklediklerini ifade etti:

Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli" dedi.

İranlı Bakan, çözümün ancak gelecekte benzer saldırıların yaşanmayacağına dair uluslararası güvenceler verilmesi ve savaş sürecinde İran’a verilen zararların tazmin edilmesiyle mümkün olacağını kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA "KISITLI" GEÇİŞ

Dünyanın en kritik enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizlik ortamının sorumlusu olarak ABD ve İsrail’i gösteren Arakçi, boğazın tamamen kapalı olduğu iddialarına açıklık getirdi. Boğazın açık olduğunu ancak seçici davrandıklarını belirten Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nı biz kapatmadık. Yalnızca İran'a yönelik saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlama getirdik" diye konuştu.

Trump ve Netanyahu arasında 'takvim' krizi: İran ateşkes şartlarını açıkladı

JAPONYA VE DİĞER ÜLKELERE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Arakçi, Boğaz'dan güvenli geçiş için Tahran ile koordinasyon kurulması gerektiğini söyledi.

Japonya gibi ülkelerin İran ile iletişim sağlaması halinde güvenli geçişin mümkün olacağını belirten Bakan, bölgedeki istikrarın anahtarının koordinasyon olduğunu iletti. Müzakere masasında saldırıya uğradıklarını hatırlatan Arakçi, saldırgan tarafın durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

ABD-İSRAİL HATTINDA "ZAMAN" ÇATLAĞI: TRUMP BİTİRMEK İSTİYOR!

CNN’in sızdırdığı kulis bilgilerine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "savaşın süresi" konusunda karşı karşıya geldi.

Savaşın gidişatına dair hedefler arasındaki uçurum giderek derinleşiyor. İsrailli yetkililer, Donald Trump’ın savaşa dair çizdiği zaman tablosunun, Netanyahu’nun planlarından çok daha kısa olduğunun farkında. İsrail tarafı çatışmaları daha uzun bir sürece yaymayı hedeflerken, Trump’ın savaşı her an bitirebileceğine dair endişeler Tel Aviv koridorlarında hakimiyetini artırıyor.

"BEN HAZIR OLDUĞUMDA İSRAİL DE HAZIR OLUR"

Trump’ın müttefikiyle girdiği bu sessiz bilek güreşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede daha da netleşti. Trump "Ben savaşı bitirmeye hazır olduğumda İsrail de hazır olacaktır" şeklinde çıkış yapmıştı.

