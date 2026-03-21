ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonuyla 28 Şubat’ta fitili ateşlenen savaşta 22. güne girilirken, çatışmalar Hint Okyanusu’nun derinliklerine taşındı. Tahran yönetimi, Washington’ın bölgedeki "yüzen kalesi" ve en stratejik üssü olarak bilinen Diego Garcia’yı iki balistik füzeyle hedef aldı. İran topraklarından yaklaşık 4 bin kilometre kat ederek hedefini bulan füzeler, Körfez dışındaki ABD varlığına yönelik en geniş menzilli hamle oldu.

WSJ'nin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre Tahran, Chagos Takımadaları'nda bulunan ve ABD için kritik öneme sahip Diego Garcia askeri üssüne iki balistik füze fırlattı.

İran'dan yaklaşık 4 bin kilometre mesafedeki üssü hedef alan füzeler, Pers Körfezi dışındaki ABD üslerini vurduğu iddia edildi.

SM-3 FÜZESİYLE ÖNLEME HATTI KURULDU

Saldırı sırasında üsse yönelen füzelerden biri adadan oldukça uzak bir noktaya düştü.

Diğer füze için ise bölgedeki bir Amerikan gemisinden SM-3 önleme füzesi ateşlendi. SM-3'ün balistik füzeyi havada imha edip etmediği henüz netlik kazanmazken, saldırının herhangi bir hedefi vurmadığı kaydedildi.

Nükleer denizaltılar, ağır bombardıman uçakları ve destroyerlere ev sahipliği yapan Diego Garcia, Washington'ın bölgedeki "yüzen kalesi" olarak biliniyor.

Tahran merkezli yayın organları, operasyonun hedefine ulaşamadığı yönündeki haberleri reddederek, "Düşman menzili yanlış hesapladı, füzeler planlanan koordinatlara ulaştı" dedi.

99 YILLIK KİRA SÖZLEŞMELİ STRATEJİK KALE

İngiltere'nin egemenliği altında olan ancak 99 yıllık kira sözleşmesiyle ABD'ye devredilen Diego Garcia üssü, İran'a yönelik operasyonlarda kilit rol oynuyor. 2025 yılında Chagos Takımadaları'nın Mauritius'a iadesi konusunda anlaşma imzalayan İngiltere, bu üssü elinde tutarak ABD'nin kullanımına sunmaya devam etti.

