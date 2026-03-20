Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail’in Avrupa’daki en sadık kalkanı olan Almanya, sürpriz bir kararla saf değiştirdi. Ocak 2024’te soykırım iddialarını "asılsız" bulan Berlin, Nikaragua’nın kıskacına girince geri adım attı. İsrail, Lahey’de en güçlü müttefikini kaybetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkesinin artık İsrail adına davaya müdahale etmeyeceğini açıkladı.

KENDİ BAŞINI KURTARMA DERDİNE DÜŞTÜLER

Almanya'nın geri çekilme kararının arkasında, Nikaragua tarafından açılan ve Berlin'in İsrail'e silah satarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia eden dava etkili oldu.

Kendi yargılanma süreci tehlikeye giren Alman hükümeti, son başvuru tarihi gelmesine rağmen İsrail lehine dilekçe sunmadı. Berlin, söz konusu kararla İsrail'in Avrupa'daki en güçlü kalesini de yıkmış oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası