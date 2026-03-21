Annesiz ilk bayram... Şarkıcı Güllü’nün oğlundan yürek yakan paylaşım
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, bayramda yaptığı paylaşımla annesine olan özlemini dile getirdi. Sözleri sosyal medyada duygusal anlara neden oldu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümünün ardından yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.
Arka Sokaklar’da Güllü’nün kızını oynayacak oyuncunun Tuğyan’a benzerliği gündem oldu
Sosyal medya hesabından anneannesi ve annesinin fotoğrafını yayımlayan Gülter, sözleriyle takipçilerini derinden etkiledi.
“Bu bayram elini öpemedim ama sen benim için öp” ifadeleriyle annesine seslenen Gülter’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve taziye mesajı aldı.
Paylaşım, hem yakın çevresinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
KIZI TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Aileye dair gelişmeler de kamuoyunun yakın takibinde. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürme” suçlamasıyla tutuklu bulunurken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında ortaya atılan iddialar ise daha önce yapılan testlerle yalanlanmıştı.