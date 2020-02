Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Cimbom, zirveyle farkı her hafta biraz daha kapatıyor... Ki bu akla geçen sezonu getiriyor. Tarihler 3 Mart 2019’u gösterdiğinde G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurum beraberliğinin ardından zirveyle puan farkının açılmasına “8 de kapanır 18 de” diyerek cevap vermiş ve sezon sonu geldiğinde de sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaşmıştı. O film yeniden vizyona girmiş gibi. İlk devre kapanırken Aslan zirvenin 10 puan uzağındaydı. 21. hafta sonunda bu fark (Trabzonspor’un bir maçı eksik) liderle üç puana kadar indi. Peki bu nasıl oldu?



> Akbaba ve diğerleri

Tabii ki takımdaki önemli değişimler ve gelişimlerin etkisi büyük. Hele bir Emre Akbaba faktörü var ki, ligde her maça etki eden bir performans sergiliyor genç isim. Ayrıca Saracchi ve Onyekuru da pozitif enerji vermiş durumda. “Operasyon” sözüne rağmen kadroyu genel anlamda koruyan Cimbom’da Fatih Terim’in motivasyonunun etkisi çok. Fatih Terim’in ikinci yarı başlarken oyuncuları ile yaptığı toplantıda “Bundan sonra her maçımız final. Şampiyon olmak istiyorsak, her maçımızı bu mantalite ile oynamalıyız” dediği öğrenildi.



Haydi şu finali alalım

Fatih Terim’in maçlara çıkarken oyuncularına taktik konuşmaların yanı sıra artık klasiği hâline gelen “Haydi şu finali alalım” dediği ve bunun da oyuncular üzerinde ekstra bir etki oluştuğu belirtiliyor.



Alanya hazırlığı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray; yarın Alanyaspor’u misafir edecek. İlk maçı 2-0 kaybeden Cimbom’a üç fark gerekiyor. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa galibiyetinin ardından kupaya döndü.



DURUMU İYİ

Saracchi müjdesi

∂ Kasımpaşa maçının 4. dakikasında sakatlanan ve maça devam edemeyen Marcelo Saracchi’nin yapılan kontrolleri sonucunda bir sakatlığı olmadığı açıklandı. Gözyaşlarıyla çıkan oyuncunun kupa maçında dinlendirileceği ama lige yetişeceği öğrenildi.



O DA BEŞLEDİ

Âdem geliyor

∂ Sezon başında pek şans verilmeyen ancak üst üste yaşanan sakatlıkların ardından bir numaralı forvet hâline gelen Adem Büyük, hakkını veriyor. Golcü oyuncu beş golü bulunan Babel ve Falcao’yu yakaladı. Büyük son Kasımpaşa maçında iki gol atmıştı.



SEÇİM VAR MI?

G.Saray’da karar günü

∂ Galatasaray futbol takımı sahada aldığı galibiyetlerle zirveye yürürken, camiada gözler bugün görülecek olan mahkemeye çevrildi. İdari ibrasızlığın ardından tarafların karşılıklı açtığı davada mahkeme Cengiz yönetiminin koydurduğu tedbir kararını kaldırırsa 30 gün içinde seçim var.



Falcao&Selçuk

Pasta kestiler

∂ Sarı-kırmızılılarda Falcao 34, Selçuk 35 yaşına girdi. İki yıldızın da doğum günü, Galatasaray’ın resmî hesaplarından kutlandı. Dünyaca ünlü golcü Falcao’yu ayrıca UEFA resmî internet sitesi, Monaco Kulübü ve La Liga resmî hesapları da unutmadı.