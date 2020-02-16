Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulu toplantısında üyelere seslendi. Eski başkan Fikret Orman’a yüklenen Çebi, “Yeter artık bir sus! SGK primlerinden kaçtığımı iddia etmek abestir. Ben, hiçbir yerden kaçmadım, Fikret Orman gibi kaçmadım. Kendisi burayı yüzüstü bırakıp gitmiştir. Ben Futbol AŞ’den hakkım olan paramı aldım, çalmadım! Sen de paranı koydun, bir sene sonra aldın. Ben altı sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil! Giderayak arkadaşına loca satacaksın, 10 gün önce verdiğin 1 milyon lirayı alıp gideceksin, sonra da Ahmet Nur Çebi hırsızmış gibi televizyonda çıkıp konuşacaksın. Artık başını öne eğ, ‘Ettik bir halt’ de, hep beraber sarılalım, seni de kucaklayalım” dedi.

Tek çare bağış

Siyah-beyazlıların patronu, başarılı olacaklarının sözünü verirken, yardım kampanyası başlatacaklarını söyledi. Kulübün 3 milyar liraya yakın borcu olduğunu ve bunun katlanarak arttığını söyleyen Çebi, “450-500 milyon yıllık faiz var. Zaten gelirlerimiz o kadar. Ama biz bunu çözeceğiz. Bu kulüp namusuyla onuruyla yaşayacak, kapıda haciz memurları olmadan yaşayacak. Ama bunu hep beraber yapacağız. Bu şartlar altında çıkabileceğimiz tek bir yol kaldı o da bağış kampanyası. Elektrik faturasını ödeyecek paramız yok. Hepsi temlikli. Çok yazık! Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Herkesten destek bekliyoruz, 1 lira da değerli, 10 bin lira da değerli” diye konuştu.

TAHKİM HAKKIMIZI VERECEK

VAR hakemleri yurt dışından gelsin

Başkan Ahmet Nur Çebi VAR sisteminin kusurlu olduğunu söylerken, “VAR hakemleri yurt dışından getirilsin. Göztepe maçında IFAB’ın ne görüş bildirdiğinin açıklanmasını istedik ve takibini yapıyoruz. Tahkim inşallah hakkımızı iade edecek. Etmezse de futbol kanunları sadece tahkim ile bitmiyor” sözlerini kullandı.

BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ BELLİ

Şenol Hoca küstürüldü

∂ Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Şenol Güneş’in yalnız bırakıldığını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Şampiyonluğun kaybedildiği sezonda yöneticilerinin Hoca’yı küstürüp başarısız olmasına sebep olduğunu çok iyi biliyorum” dedi.

URGANCILAR’DAN ÇARPICI SÖZLER

Taraftar nerede?

∂ Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar taraftarlara sitem etti. Urgancılar, “Bu sezon ortalama 25 bin seyirciye oynuyoruz. Stadımızın kapasitesi 42 bin 590. Yani doluluk oranımız yüzde 60. Demek ki başarıya endeksli bir seyircimiz olmuş” dedi.