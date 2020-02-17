Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç - Tribünlerin büyük desteğiyle göreve gelen, koltuğa oturduğu günden beri şampiyonluk iddiasını dillendiren Ersun Yanal’ın söylemleri eyleme dönüşmezken Ankaragücü yenilgisi sabır taşını çatlattı. Eleştirilere rağmen hocanın yanında durmak için büyük çaba sarf eden Başkan Ali Koç kararını verdi; Ersun Yanal’la yollar ayrılacak. Bu süreci ise kalan haftalar netleştirecek. Galatasaray karşısında Kadıköy geleneğinin bozulması hâlinde hemen uygulamaya konacak veda kararı, derbi galibiyeti gelse de sezon sonunda gerçekleşecek. Ankaragücü maçı sonrası Semih Özsoy ve Selahattin Baki ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç birkaç gün içinde Ersun Yanal’la bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak.



> Laf çok, icraat yok

F.Bahçe’nin menfaatleri için ne gerekiyorsa yapacağını belirterek istifa sinyali veren Yanal’ı zirveden uçurumun kenarına getiren süreç ise hocanın problemlere çözüm üretememesiyle başladı. Konu şampiyonluğa gelince kimseye paye vermeyen, ancak her kayıp sonrası eksikleri gündeme getiren Yanal, bir türlü oyun sistemi oturtamadı. Sahaya sürdüğü kadrolar kadar müdahaleleri de eleştirilerin Ersun Hoca’nın bazı oyunculara sınırsız kredi tanıyıp, bazılarının yüzüne bakmaması takım içinde huzursuzluğa sebep olurken tribünlerin de tepkisini çekti. Kaleye gelen ilk topların gol olması, oyuncu performanslarının yükselmemesi derken kayıplar art arta geldi, hayaller kâbusa döndü.



41 MAÇTA 19 GALİBİYET!

Rakamlar ‘başarısız’ diyor

İstatistiki verilerle konuşmayı seven Ersun Yanal’ın başarısız olduğunu rakamlar ortaya koyuyor. Fenerbahçe’yi şampiyon yapan son teknik direktör unvanını koruyan Yanal, sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde 41 maçta 19 galibiyet alabildi. Şampiyonluğa ulaşırken 2,17 ortalaması olan Yanal’ın bu sezonki ortalaması ise 1,72’de kaldı. Şampiyon Yanal 22 haftada 48 puan almıştı, bu sezon ise 38 puan toplayabildi. İlk döneminde 17 deplasmandan 9 galibiyet, iki beraberlikle 29 puan çıkaran Ersun Hoca, ikinci döneminde 21 dış saha maçında 6 defa kazanabildi, 63 puanın ancak 25’nin kazandı.



Kaleci Altay ürkütüyor

Yaptığı önemli kurtarışlarla alkış alan Altay Bayındır’ın bireysel hataları da bir o kadar dikkat çekiyor. Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden olan Altay üç maçta kritik hatalar yaparken, sarı-lacivertliler bunların bedelini Alanya ve Ankaragücü’ne mağlup olarak ödedi, Denizli’den ise zor da olsa üç puanı kurtardı. Ferdî hatalarda Altay’ı iki gol ile Jailson, birer golle Rami ve Ozan takip etti. En çok tartışılan isim ise Jailson oldu.



İstifaya hazır

Ersun Yanal, Ankaragücü maçı sonrasında bütün sorumluluğu üstüne aldığını söylerken “Başkan’ımız ve yönetimimizle konuyu masaya yatırırız ve taşın altına elimizi koyarız” diyerek ayrılığa hazır olduğunun sinyali vermişti.