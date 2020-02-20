Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SPORTING CP 3 - 1 BAŞAKŞEHİR

77'GOL! Edin Vişça, penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi.

52' Caicara'nın uzaklaştırmak istediği topu önüne alan Vietto sol çaprazdan topu ağlara gönderdi.

51' Top ağlarda... Vietto attı skor 3-0 oldu

48' Caicara'nın ortasında Demba Ba, kaleciyle birlikte yükselip kafayı vurdu, top direkten döndü. Hakemin 'kaleciye faul' düdüğü var.

46' Başakşehir'de Gulbrandsen'in yerine Berkay oyunda

İlk yarı sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi

45' Ristovski'nin sağdan ortasında Sporar penaltı noktasından gelişine vurdu, top köşeden ağlarla buluştu.

44' Top ağlarımızda... Sporar attı! 2-0 oluyor...Gol - Andraz Sporar

40' Acuna'nın müthiş uzun pasında Sporar ceza alanında topla buluştu, Skrtel son anda yetişip gol pozisyonunu önledi.

34' Sporting yine tehlikeli geldi! Ceza alanında topla buluşan Vietto solda dar açıdan vurdu, Mert kapattığı köşeden gole izin vermedi

31' Clichy'nin soldan ortasında kaleci Maximiano topu uzaklaştırmak isterken ona faul yapıldı.

30' Visca'nın sağdan ortasında Gulbrandsen'e gelen topu Ristovski son anda dışarı yolladı

27' Sporar savunma arkasına sarkmış vuruşunda top direkten dönmüştü. Dönen topu Cabral ağlara yollamıştı. VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli

26' Sporting Cabral ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada...

22' Vietto'nun ceza alanı dışından şutunda köşeye giden topu Mert çıkardı

20' Visca ile duvar pası yapıp sağdan sıfıra inen Caicara'nın sert ortasında topa kimse vuramadı.

15' Vietto'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Battaglia önüne düşen topu köşeye yolladı, Mert yine gole izin vermedi.

14' Sporting 2. gole çok yaklaştı! Bolasie'nin pasında Cabral ceza alanında Mert ile karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla yaptığı vuruşu Mert çıkardı.

12' Cabral'ın ceza alanı dışından şutunda Ponck'a çarpıp Mert'i yanıltan top yandan dışarı gitti.

7' Cabral'ın pasında ceza alanında topu kontrol eden Sporar'ın vuruşu yandan dışarı gitti.

5' Golün hemen sonrasında Başakşehir tehlikeli geldi. Visca'nın sağdan pasında Demba Ba ceza alanında topa yetişemedi.

4' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda kale alanına inen topa Coates dokundu ve ağları sarstı

3' Top ağlarda... Coates attı. Sporting 1-0 öne geçiyor...

1' Maç başladı! Başarılar Başakşehir...

Sporting'in 11'i: Maximiano, Ristovski, Wendel, Coartes, Neto, Acuna, Battaglia, Cabral, Vietto, Sporar, Bolasie

Başakşehir'in 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mahmut, İrfan, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba, Crivelli