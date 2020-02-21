Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 23. hafta karşılaşmalarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları oynanacak.

Süper Lig'de 7 takımın mücadele verdiği şampiyonluk yarışında 23. hafta kritik müsabakalara sahne olacak.

Uzun süre lider götüren ancak geçen hafta 4. sıraya gerileyen 42 puanlı Demir Grup Sivasspor, bugün 3 puanla bir basamak gerisinde bulunan Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

Maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, yarın teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Sezonun sonucu merakla beklenen derbi mücadelesinde Fenerbahçe, 23 Şubat Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde oynanacak maçların programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

Yarın:

14.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor (Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)

19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Yeni Eskişehir)

Yarın:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)

16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)

19.00 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

23 Şubat Pazar:

14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)