Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı oyuncu, yeni bir gelişme yaşanmadığı takdirde sezon sonunda İngiltere’ye dönecek. Yöneticiler bu durumda sezon başında Sivasspor’a kiralanan ve ilk 11’in vazgeçilmezi hâline gelen Fatih Aksoy’u takıma geri kazandıracak. Fatih Aksoy, Vodafone Park’ta 18. haftada oynanan maçta Elneny ile gerilim yaşamış ve siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki toplamıştı.