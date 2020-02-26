Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Mısırlı oyuncu, yeni bir gelişme yaşanmadığı takdirde sezon sonunda İngiltere’ye dönecek. Yöneticiler bu durumda sezon başında Sivasspor’a kiralanan ve ilk 11’in vazgeçilmezi hâline gelen Fatih Aksoy’u takıma geri kazandıracak. Fatih Aksoy, Vodafone Park’ta 18. haftada oynanan maçta Elneny ile gerilim yaşamış ve siyah-beyazlı taraftarlardan büyük tepki toplamıştı.
Elneny’nin yerine Fatih
26.02.2020 - 07:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 08:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sezon performansıyla büyük beğeni toplayan Elneny’nin, 18 milyon avroluk satın alma opsiyonunu düşürmek isteyen yönetim, Arsenal’den menfi cevap aldı.
Etiketler : beşiktaş,haberler,spor,
684020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/684020.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
13
7
3
20
46
2
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
3
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
4
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
23
11
5
7
13
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
12
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
13
Denizlispor
23
6
6
11
-11
24
14
Çaykur Rizespor
22
7
3
12
-12
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
17
Kasımpaşa
23
5
4
14
-18
19
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
28.02.2020 20:00
Alanyaspor - Beşiktaş
29.02.2020 14:00
Konyaspor - Kasimpaşa
29.02.2020 17:00
Trabzonspor - Rizespor
29.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Fenerbahçe
01.03.2020 13:30
Denizlispor - Yeni Malatyaspor
01.03.2020 16:00
Ankaragücü - Sivasspor
01.03.2020 19:00
Galatasaray - Gençlerbirliği
02.03.2020 20:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.03.2020 20:00
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
24
14
6
4
14
48
2
Erzurum BB
23
12
6
5
9
42
3
Adana Demirspor
24
11
7
6
18
40
4
Bursaspor
23
13
3
7
6
39
5
Fatih Karagümrük
24
10
7
7
4
37
6
Altay
23
9
7
7
4
34
7
Keçiörengücü
23
8
8
7
1
32
8
Ümraniye
23
9
5
9
0
32
9
Akhisar Bld.Spor
23
8
8
7
0
32
10
Menemen Belediyespor
24
9
5
10
-4
32
11
Balıkesirspor
23
8
7
8
-1
31
12
Giresunspor
22
7
7
8
-6
28
13
İstanbulspor
22
6
9
7
5
27
14
Altınordu
23
5
9
9
-8
24
15
Osmanlıspor
24
6
6
12
-9
21
16
Adanaspor
23
3
9
11
-13
18
17
Boluspor
23
2
11
10
-12
17
18
Eskişehirspor
24
7
4
13
-8
16
PTT 1. Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
25.02.2020 14:00
Hatayspor 1 - 0 Osmanlispor
25.02.2020 16:30
Menemenspor 2 - 3 Adana Demirspor
25.02.2020 19:00
Karagümrük 2 - 0 Eskişehirspor
26.02.2020 16:30
Altinordu - Erzurumspor
26.02.2020 16:30
Akhisarspor - Giresunspor
26.02.2020 19:00
Adanaspor - ümraniyespor
27.02.2020 14:00
Keçiörengücü - Istanbulspor
27.02.2020 16:30
Boluspor - Ekol Hastanesi Balikesirspor
27.02.2020 19:00
Bursaspor - Altay