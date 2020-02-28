Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un istikrarlı futbolcularından biri olan Philip Novak, sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için hakkında sık sık çıkarılan transfer dedikodularına noktayı koydu. Son olarak adı Galatasaray’la anılan oyuncu Çek spor portalı isport.blek.cv sitesine verdiği röportajda “Trabzon’da üçüncü sezonumu geçiriyorum ve burada çok mutluyum. Üç aydır sözleşme yenileme konusunda görüşüyoruz. Küçük pürüzler var ama çözüleceğini düşünüyorum” dedi.

> Şampiyonluk hayali

Trabzonspor’da oynayamaya devam etmek istediğini dile getiren Çek oyuncu “Kararın mümkün olduğu en kısa sürede çözülmesini istiyorum. Ama bunun için yaza kadar da bekleyebilirim” dedi. Getafe’den teklif aldığını söyleyen Novak “Her şey menajerlik ajansım tarafından ele alınıyor. Ama dediğim gibi ilk hedefim Trabzon’da kalmak” dedi. Novak şampiyon olmayı çok istediklerini de sözlerine ekledi.

Daha iyi yerde olabilirdik

Novak, ligin ilk yarısında çok puan kaybettiklerini söylerken “Geçmişte taktik hatalar yüzünden gereksiz yere puanlar kaybettik. Şimdi bunları yapmamaya çalışıyoruz” dedi.