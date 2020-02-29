Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek sesiz tek yüreğiz. Türk halkı, birçok konuda ayrılsa da birleştiği ve birleşmeye de devam edeceği en önemli konu vatan ve o vatanın kahraman Mehmetçikleri. Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün alçakça bir saldırı gerçekleşti ve 33 Mehmetçiğimizi kaybettik. Farklı siyasi partilere ve farklı kulüplere gönül verenlerin ortak sesi ortak düşüncesi; birlik ve beraberlik üzerineydi. İşte rengi farklı olan spor camiası da özlenen birlik ve beraberliği gösterdi. TFF başta olmak üzere, tüm kulüplerimiz resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Millî takım oyuncuları da acıları paylaşan mesajlar attı. Beşiktaşlı Umut Nayır'ın mesajı ise hepsinden farklı ve duygu yüklüydü: "Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor. Gerçekten çok acı. Başımız sağolsun." Bu arada TFF, tüm maçlarda şehitlerimiz için saygı duruşu kararı aldı.