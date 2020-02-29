Tek sesiz tek yüreğiz. Türk halkı, birçok konuda ayrılsa da birleştiği ve birleşmeye de devam edeceği en önemli konu vatan ve o vatanın kahraman Mehmetçikleri. Suriye'nin İdlib kentinde önceki gün alçakça bir saldırı gerçekleşti ve 33 Mehmetçiğimizi kaybettik. Farklı siyasi partilere ve farklı kulüplere gönül verenlerin ortak sesi ortak düşüncesi; birlik ve beraberlik üzerineydi. İşte rengi farklı olan spor camiası da özlenen birlik ve beraberliği gösterdi. TFF başta olmak üzere, tüm kulüplerimiz resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı. Millî takım oyuncuları da acıları paylaşan mesajlar attı. Beşiktaşlı Umut Nayır'ın mesajı ise hepsinden farklı ve duygu yüklüydü: "Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor. Gerçekten çok acı. Başımız sağolsun." Bu arada TFF, tüm maçlarda şehitlerimiz için saygı duruşu kararı aldı.
Tek yürek olduk!
29.02.2020 - 04:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 04:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mehmetçiklerimizin İdlib'de alçakça saldırıya uğramasının ardından farklı renklere gönül verenler kırmızı-beyaz ve ay-yıldız etrafında birleşti
Etiketler : idlib,idlib şehit,
684766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/684766.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
23
13
7
3
20
46
2
Trabzonspor
22
13
6
3
26
45
3
Galatasaray
23
13
6
4
21
45
4
Sivasspor
23
13
6
4
16
45
5
Alanyaspor
23
11
6
6
19
39
6
Fenerbahçe
23
11
5
7
13
38
7
Beşiktaş
23
11
4
8
6
37
8
Göztepe
22
9
7
6
5
34
9
Gaziantep FK
23
8
7
8
-2
31
10
Gençlerbirliği
23
7
6
10
-7
27
11
Antalyaspor
23
6
7
10
-15
25
12
Malatyaspor
22
6
6
10
3
24
13
Denizlispor
23
6
6
11
-11
24
14
Çaykur Rizespor
22
7
3
12
-12
24
15
Konyaspor
23
4
9
10
-13
21
16
Ankaragücü
23
4
8
11
-19
20
17
Kasımpaşa
23
5
4
14
-18
19
18
Kayserispor
23
3
7
13
-32
16
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
28.02.2020 20:00
Alanyaspor - Beşiktaş
29.02.2020 14:00
Konyaspor - Kasimpaşa
29.02.2020 17:00
Trabzonspor - Rizespor
29.02.2020 20:00
Fraport-tav Antalyaspor - Fenerbahçe
01.03.2020 13:30
Denizlispor - Yeni Malatyaspor
01.03.2020 16:00
Ankaragücü - Sivasspor
01.03.2020 19:00
Galatasaray - Gençlerbirliği
02.03.2020 20:00
Başakşehir - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.03.2020 20:00
Hes Kablo Kayserispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
24
14
6
4
14
48
2
Erzurum BB
24
12
6
6
8
42
3
Adana Demirspor
24
11
7
6
18
40
4
Bursaspor
24
13
4
7
6
40
5
Fatih Karagümrük
24
10
7
7
4
37
6
Altay
24
9
8
7
4
35
7
Akhisar Bld.Spor
24
9
8
7
2
35
8
Ümraniye
24
10
5
9
1
35
9
Keçiörengücü
24
8
9
7
1
33
10
Balıkesirspor
24
8
8
8
-1
32
11
Menemen Belediyespor
24
9
5
10
-4
32
12
İstanbulspor
23
6
10
7
5
28
13
Giresunspor
23
7
7
9
-8
28
14
Altınordu
24
6
9
9
-7
27
15
Osmanlıspor
24
6
6
12
-9
21
16
Boluspor
24
2
12
10
-12
18
17
Adanaspor
24
3
9
12
-14
18
18
Eskişehirspor
24
7
4
13
-8
16
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
29.02.2020 14:00
Osmanlispor - Karagümrük
29.02.2020 16:30
Eskişehirspor - Akhisarspor
29.02.2020 19:00
Adana Demirspor - Hatayspor
01.03.2020 14:00
Erzurumspor - Menemenspor
01.03.2020 14:00
ümraniyespor - Bursaspor
01.03.2020 16:30
Istanbulspor - Adanaspor
01.03.2020 19:00
Altay - Altinordu
02.03.2020 19:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Keçiörengücü
02.03.2020 19:00
Giresunspor - Boluspor