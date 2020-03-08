Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas GS maçı şifresiz canlı anlatım izle haberi ile birlikteyiz. Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakibini mağlup etmek istiyor. Sivasspor ise evinde saha ve seyirci avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmanın peşinde. Peki Sivas Galatasaray maçı şifresiz canlı anlatım izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Sivasspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni 4 Eylül Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Sivasspor - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Galatasaray'da hedef 9’da 9

Süper Lig’deki son 9 maçını kazanan Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe’ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni mağlup etti.

Galatasaray, ligde galip geldiği son 8 maçında 24 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Sakat ve cezalı yok

Galatasaray’da Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılıların 23. haftada Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlanan Mario Lemina, tedavisinin tamamlanmasıyla hafta içinde takımla çalıştı. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Younes Belhanda ise geçen haftaki Gençlerbirliği maçında cezasını çekti.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray’da Adem Büyük, Sofiane Feghouli ve Ryan Donk, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular yarın sarı kart görmeleri durumunda, 26. haftadaki Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.