Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligin ikinci yarısında fırtına gibi esen ve 8'de 8 yaparak Sivas'a giden Galatasaray, "6 puanlık maç" olarak nitelendirilen karşılaşmada bir puanla yetindi. Geriye düşmesine rağmen 2-1 üstünlüğü yakalayan ancak son dakikalarda VAR incelemesiyle gelen penaltı kararıyla bir puana razı olan sarı-kırmızılı takımda maçın bitiminde soyunma odasında kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Oldukça üzüntülü olan oyuncuları teselli etmek ise teknik direktör Fatih Terim'e düştü. "Kaybetmişiz gibi bir hâliniz var" diyen Terim "Şampiyonluk yolunda yarım puanın bile önemi var. Biz önemli bir deplasmandan bir puanla dönüyoruz. Tamam, burada galibiyeti hak eden taraf bizdik ama futbolda böyle enteresan işler oluyor. Fazla bir şey kaybetmiş değiliz. Her şey hâlâ bizim elimizde" vurgusunda bulundu.

Geçen sene yaptık

Puan cetvelinde üstlerinde olan Başakşehir ve Trabzonspor ile maçlarının olduğunu hatırlatan Terim "Kendi göbeğimizi kendimiz kesecek durumdayız. Biz şu anda diğer takımlara bakmadan maçlarımızı kazanırsak yine ipi göğüsleriz. Benim bundan bir şüphem yok. Sivas'taki mücadeleniz beni mutlu etti. Önemli olan kalan haftalarda da bunu sürdürmek" ifadelerini kullandı. Geçen seneyi de hatırlatan Terim "Yine bizim için fikstür zorluğundan bahsediyorlardı. Galatasaray takılır diyorlardı. Biz zoru kolaya çevirdik. Bunu sene de bunu başaracağımızdan hiç şüphem yok" diye konuştu. Fatih Hoca'nın bu motive edici konuşması üzerine moral bulan sarı-kırmızılı oyuncular da önümüzdeki hafta derbide Beşiktaş'ı yeneceklerine dair söz verdi.

'El Tigre' kükrüyor

Galatasaray'da sezonun en flaş transferi olan Falcao, İstanbul'a geldikten sonra arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla beklentilerin uzağında kalmıştı. Eleştiri oklarını da üzerine toplayan Kolombiyalı yıldızın dönüşü ise muhteşem oldu. Sarı-kırmızılıların son dönemde yakaladığı çıkışta da pay sahibi olan Falcao forma giydiği son yedi maçta tam dokuz gol atarken bir de asist yapmayı başardı.

Muslera daha ne yapsın ki?

Bu sezon Galatasaray'ın tartışmasız en istikrarlı performans sergileyen isimi Muslera. Uruguaylı file bekçisi yakaladığı formu ile sadece Türkiye'de dâhil Avrupa'nın beş büyük liginde de yüzde 82 kurtarış oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da Muslera'nın yaptığı kritik kurtarışlar daha da önemli hâle geliyor. Ancak Sivasspor maçı sonrası tecrübeli file bekçisi âdeta yıkıldı. Emre Kılınç'ın penaltısını kurtarmasına rağmen çeldiği topun ağlarına gitmesi Uruguaylı eldiveni yıktı. 2-2 berabere biten maç sonrası soyunma odasında Muslera'yı takım arkadaşları "Sen elinden geleni yapıyorsun. Yaptığın kritik kurtarışlar bizi her maçta oyunda tutuyor. Sen yine üstüne düşeni yaptın, penaltıyı kurtardın" diyerek Muslera'ya moral verdi.