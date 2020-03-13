Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbol dünyasını sarsan bu haberin ardından önce FIBA, sonra da Euroleague yönetimi, organizasyonların süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından Anadolu Efes’te bütün oyuncular kamptan evlerine yollandı, dün geceki Valencia karşılaşması iptal edildi.

R. Madrid karantinada

Devler Ligi’nin ertenmesi düşünülüyor. Dünyaca ünlü futbol takımı Real Madrid karantiya alındı. İtalya, İspanya, Portekiz, Norveç, Hollanda ligler bir sonraki karara kadar oynanmayacak. Cristiano Ronaldo, gittiği ülkesinden Juventus’a, “Her şey düzelinceye kadar dönmeyeceğim” restini çekti. Basketbol Federasyonu liglerin ertelenebileceğini duyururken, Türkiye Jokey Kulübü nisan sonuna kadar hipodromlardaki yarışların seyircisiz olacağını ilan etti.

EURO 2020, 2021’de mi?

UEFA, EURO 2020 de dâhil olmak üzere yerel ve uluslararası organizasyonların iptalini görüşmek için 55 üye federasyonu 17 Mart’taki toplantıya davet etti. L’Equipe, EURO 2020’nin, 2021’e erteleneceğini iddia etti.