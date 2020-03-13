Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Trabzonspor fırtınası esmeye devam ediyor. Deprem sebebiyle ertelenen Yeni Malatyaspor maçını kazanarak ‘gizli lider’ unvanını gerçeğe çeviren bordo-mavililer önemli istatistiklerde de lig yarışındaki rakiplerini geride bırakmayı başardı. Trabzonspor, bu sezon deplasmanda en çok puan toplayan takımların başında yer aldı. Dış sahada oynadığı 12 maçta altı galibiyet, beş beraberlik ve bir yenilgi alan bordo-mavililer, topladığı 23 puan ile bu alanda da liderlik koltuğunda yer aldı. Trabzonspor’u, ligde olduğu gibi dış saha performansında da 22 puan toplayan M. Başakşehir takip etti.

Çok atıp az yiyor

Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 58 golle en çok gol atan, kalesinde gördüğü 27 golle de en az gol yiyen dördüncü takım konumunda yer alan bordo-mavililer, dış sahada da gol yollarında birçok rakibini geride bıraktı. Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda oynadığı 12 maçta 22 gol atıp kalesinde 12 gol görürken, dış sahada attığı gol bakımından 23 gollü Sivasspor’un ardında ikinci, yediği gol bakımından ise Başakşehir ve Galatasaray ile birlikte zirvede yer aldı. Bordo-mavili takım Hüseyin Çimşir’le 2,50 puan ortalaması yakalayarak iddiasını ortaya koydu.

EN GOLCÜ SAVUNMACI

Novak’ın baharı

∂ Trabzonspor’un sol beki Philip Novak, bordo-mavili takıma geldiği ocak 2018’den bu yana Süper Lig’de en fazla gol atan savunma oyuncusu konumunda yer aldı. Bu sezon 21 maçta 3 gol kaydeden Çek futbolcu, iki buçuk sezonda toplamda 65 lig karşılaşmasında 11 gole ulaştı.

MR ÇEKİLECEK

Sörloth endişesi

∂ Trabzonspor’da Sörloth paniği yaşanıyor. Sakatlığı sebebiyle dünkü çalışmada yer alamayan Norveçli oyuncunun bugün MR’ı çekilecek. İlk etapta önemli bir sakatlığa rastlanmadığı, MR sonucuna göre oyuncunun Başakşehir maçında oynayıp oynamayacağının belli olacağı açıklandı.