İlk yarıyı Galatasaray 42-39 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe, Iagupova’nın sayılarıyla oyunda tutunurken son çeyrek nefes kesti. Son 11,1 saniyeye 3 sayı farkla (80-77) önde giren Galatasaray karşısında Fenerbahçe son topta Iagupova’yla isabet bulamayınca, sarı-kırmızılılar sahadan 80-77 galibiyetle ayrıldı. Lider Fenerbahçe 20’inci maçında ikinci yenilgisini alırken, Galatasaray galibiyet sayısını 16’ya çıkardı. Galatasaray’da Bria Hartley, 29 sayılık performansıyla galibiyette başrolü oynadı.