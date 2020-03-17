Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer, zirveyi yakından ilgilendiren ve şampiyonluk yarışını önemli ölçüde etkileyen maçta Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldı. Liderliğini sürdüren Karadeniz ekibi takipçilerinden Galatasaray’ın derbiyi berabere tamamlamasıyla avantajını devam ettirdi. Yönetim ve teknik ekibe göre kaybedilen bir şey yok ve avantaj ellerinde. Kalan 8 haftalık dilimde Trabzonspor rakiplerin durumuna bakmaksızın kendi maçlarına göre tabelayı belirleyecek durumda. Ancak bunun takım üzerinde baskı oluşturmaması adına şampiyonluk vurgusu fazla dillendirilmiyor ve maç maç ilerlenmesi öngörülüyor.

Kaybetmiyor

Bu arada Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetimindeki bordo-mavililer, evinde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 13 puan çıkartan Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 5 gol gördü. Çimşir ile ligde ise 9 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde edildi. Söz konusu galibiyetlerin dördü iç sahada ikisi de deplasmanda geldi. Genç teknik adam, bordo-mavili takımda göreve geldiği günden bu yana tek yenilgisini kupada Denizlispor’a karşı aldı ama onda da penaltılarla tur atlayan taraftı.

Dış dünyaya kapılar kapandı

∂ Başakşehir maçını geride bırakan bordo-mavililer 27. haftadaki Göztepe maçına döndü. Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavili futbolcular iki grup hâlinde çalıştı. Bu arada koronavirüs sebebiyle idmanlar basına ve taraftara kapatıldı.

Ömür’den iyi haber

Başakşehir maçında sakatlanan ve 73. dakikada çıkan Abdülkadir Ömür yürekleri ağza getirmişti. MR’ı çekilen Abdulkadir Ömür’ün menisküslerinde ve kıkırdaklarında problem bulunmadığı ayağının iç kemiğinde hafif derecede ödem tespit edildiği açıklandı.

SEYİRCİSİZ FATURA...

6 milyon TL zarar

∂ Koronavirüs salgını sebebiyle alınan kararlar gereği ligde maçlar seyircisiz oynanmıştı. Başakşehir maçını seyircisiz oynanan Trabzonspor’un zararının yaklaşık 6 milyon TL olduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin bu sezonki seyirci ortalaması 30 bin civarındaydı.