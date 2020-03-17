Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı sarsan koronovirüs salgını hayatı birçok yönden etkilerken spor da bundan nasibini aldı. 2020 yılı, başta Tokyo Olimpiyatları ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası olmak üzere birçok spor organizasyonuna sahne olacaktı. Ancak virüsün yaygınlaşması üzerine organizasyonlar birer birer ertelenmeye ya da iptal edilmeye başladı. UEFA da bugün 55 üye federasyonla telekonferans yöntemiyle acil kodlu bir toplantı gerçekleştirecek ve turnuvalarla ilgili yol haritasını belirleyecek.

> Yol haritası açıklanacak

Avrupa’da birçok ligin ertelenmesinin ardından en çok merak edilen konu EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin geleceği. Bugün yapılacak toplantıda alınması beklenen radikal kararlar şöyle: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile Türkiye arasındaki açılış maçıyla başlayıp 12 Temmuz Pazar günü Londra’da Wembley Stadı’ndaki finalle sona erecekti. Ancak gelinen noktada bu turnuvanın 2021 yılına kaydırılması gündemde. Bu durumda bu sezonki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları, haziranda EURO 2020’nin yapılacağı tarihe kaydırılacak.

> Bütün ligler ertelensin

UEFA, normalde federasyonların kendi iç işlerine karışamadığı için yerel liglerle ilgili herhangi bir karar verme yetkisine sahip değil. Ancak bütün ülkeler ortak bir noktada anlaşırsa Avrupa’da ligler için de yol haritası belirlenecek. UEFA ülke federasyonlarına “Yerel ligleri nisan sonuna kadar durdurun” tavsiyesinde bulunacak. Bu durum gerçekleşirse ‘hızlı sezon’ uygulamasıyla mayıs-haziran aylarında haftada iki maç yapılarak ligler tamamlanacak. 30 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalinin de basketboldaki gibi ‘final-four’ sistemiyle oynanması konusu karara bağlanacak.

İSVİÇRE FED. BAŞKanı

Blanc’ta virüs var

∂ İsviçre Futbol Federasyonu Başkanı Dominique Blanc’ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yetmiş yaşındaki Blanc’a yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi. Blanc, mart başında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen 44. UEFA Kongresi’ne katılmıştı.

GABRIELE GRAVINA:

Erteleme daha doğru

∂ İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, EURO 2020’nin yapılmasının stratejik bir hata olacağını söyledi. Gravina “Virüsten en çok etkilenen ülke İtalya. Ama kimse bu probleme sadece İtalya’nın problemi gibi bakamaz. Ertelemek gerekir” dedi.

ROBERTO MANCINI:

Her karara saygılıyım

∂ İtalya Millî Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA’nın EURO 2020 ile ilgili alacağı her türlü karara saygı duyacağını söyledi. İtalya’nın bu şampiyonayı kazanacak güçte olduğunu belirten Mancini “Önemli olan insanların sağlığı” dedi.

‘Bilim Kurulu’ kararı!

TFF, Türkiye’deki maçların seyircisiz oynatılması kararına gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayınladı. Özellikle Galatasaray-Beşiktaş derbisinden sonra yapılan açıklamalarda hedef tahtası hâline gelen TFF “Bu kararın nasıl alındığı ve yürürlüğe girdiği ile ilgili süreç görmezden geliniyor” yakınmasında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Bilindiği üzere 12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapılmış, toplantıya Bilim Kurulunun yanı sıra tüm Bakanlarımız da katılmıştır.”

> Pozisyona göre…

“Toplantı sonunda spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildiği açıklanmıştır. Net bir şekilde anlaşılacağı üzere spor organizasyonlarının sürdürülmesi yönündeki karar, Bilim Kurulu ve Bakanlıkların üst düzey temsilcilerinin tavsiyesi ile alınmıştır. Yaşanan süreç herkes tarafından bilinirken, bu kararla ilgili olarak tamamen TFF üzerine odaklanılmış olması tarafımızca anlaşılamamıştır. Pozisyona göre hareket tarzı taşıyan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir.”

TEBAS ‘OLABİLİR’ DEDİ

La Liga iptal mi?

∂ La Liga başkanı Javier Tebas, İspanyol Radyosu Cadena Cope’ye yaptığı açıklamada bu sezonun sona erdirilebileceğini söyledi. Tebas “Çok ciddi bir sağlık meselesiyle karşı karşıyayız. Bütçemizi gözden geçirmemiz gerek. Bu sezon ligi iptal etmemiz gündemde” dedi.

MASKEYLE ÇIKTILAR

Büyük protesto

∂ Bütün dünyada artan koronavirüs tehdidi yüzünden birçok organizasyon iptal edilirken Brezilya’da ligin devam etmesi futbolcuların protestosuna sebep oldu. Gremiolu oyuncular Sao Luiz maçında sahaya maskeyle çıkıp tepkilerini ortaya koydu. Karşılaşma seyircisiz oynandı.

TFF’DEN UEFA’YA

Tehlikeye atmayın

∂ TFF, Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili çekincelerini UEFA’ya anlatacak. Olimpiyat Stadı’na gelmesi beklenen 60 bin yabancı futbolseverin bu maçın ardından tatil bölgelerine de gideceğini hatırlatacak olan TFF “İstanbul’u tehlikeye atmayın” diyecek.

2020 Tokyo yapılacak

FIFA ve UEFA’nın birçok organizasyonun iptaline yönelik kararlar almasının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapma kararı aldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ev sahibi Japonya’nın başbakanı Şinzo Abe, dünyanın en büyük spor organizasyonunun planlanan tarihte yapılmasını istediklerini dile getirirken “IOC ile temastayız. Virüsün yayılmasını engelleyeceğiz ve olimpiyatlara planlandığı gibi yapacağız” dedi. TMOK Başkan ve IOC Asbaşkanı Uğur Erdener de “IOC’nin gündeminde başka seçenek yok. Oyunlar temmuzda başlayacak” diye konuştu.

Oyuncu göndermeyin

FIFA, koronavirüs sebebiyle mart ve nisan aylarında kulüplerin millî takımlara futbolcu gönderme mecburiyetini kaldırdı. CONCACAF, bir ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya alırken 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakaları ertelendi.