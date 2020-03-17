Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kâbus gibi geçen bir sezon. Büyük hayallerle başlayan yeni sezon. Ama elde var yeni hayal kırıklıkları. Başkanlık koltuğuna Ali Koç’un oturmasıyla şaha kalkması beklenen Fenerbahçe’de işler bir türlü yolunda gitmiyor. Tam yedi haftadır kazanamayarak son 17 yılın en uzun galibiyet hasretine imza atan sarı-lacivertliler, 26. haftalar itibarıyla da son 25 yılın en kötü ikinci derecesine ulaştı. Geçen sezon 31 puanda kalarak bu alanda rekor kıran Fenerbahçe, bu sezon da 26 maçta 40 toplayabildi. Camiaya şampiyonluk vaat eden Ersun Yanal’ın ayrılmasından sonra da toparlanma belirtisi gösteremeyen sarı-lacivertlilerde hoca arayışı devam ederken, yönetim üzerindeki genel kurul baskısı da artmaya başladı.

> Herkes dibe vurdu

Konya deplasmanında dokuz kişi kalan rakibine karşı isabetli şut çekemeden mağlup olan Fenerbahçe’de futbolcu performanslarının dibe vurması da umutsuzluğu körüklüyor. Yeni yönetim döneminde kadroya dahil edilen bir çok ismin kayıpları oynaması takımın mevcut durumunda büyük rol oynarken ayakta kalan nadir isimler de geri gitmeye başlamış durumda. Ligde 13 gol, dört asistle takımın en skoreri olan Vedat Muriç özellikle ikinci yarıda dibe vurmuş durumda. İstediği topları alamamaktan yakınan Vedat, ikinci yarıda dokuz maçta ancak üç gol, bir asistlik performans sergiledi. Sezonu hocasız tamamlaması neredeyse kesinleşen Fenerbahçe’nin yeni dönemde yine sil baştan kadro yapması bekleniyor.

Aksiyon zamanı

Konya deplasmanında kaybederek galibiyet hasretini yedi maça çıkaran Fenerbahçe, Kayseri mesaisine başladı. Kaptan Emre “Kimin ne diyeceğini düşünmeden bir an önce aksiyon almalıyız” diyerek arkadaşlarından vites yükseltmelerini istedi.

ZICO: BENDE YOK

Jorge Jesus’ta virüs çıktı

∂ F.Bahçe’nin gelecek sezon için gündemindeki teknik adamlardan olan Jorge Jesus’un yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Jesus’un üç gün önce görüştüğü sarı-lacivertli takımın eski efsane çalıştırıcısı Zico da test yaptırdığını ve negatif çıktığını açıkladı.

KORONA KORUMASI

Yelkenciler geri geldi

∂ Fenerbahçe, yurtdışında bulunan yelkencilerini koronavirüs tedbirleri doğrultusunda ülkeye geri getirdi. Olimpiyat hazırlıklarını sürdüren ve yarışlar için ülke dışında olan yedi sarı-lacivertli sporcu Türkiye’ye döndü ve süreç sağlıklı bir şekilde tamamlandı.