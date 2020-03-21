Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya PlaySpor’a konuştu. Kariyerine Belçika ekibi Westrlo’da devam eden Çetinkaya, Ali Koç yönetiminin sosyal medya etkisinde kaldığına dikkat çekti. Çetinkaya, “Küçük bir azınlık koca kulübe yön verebiliyor. Kararlar içinde sosyal medyanın etkisi çok fazla oldu. Alınan 31 oyuncu ve değişen hocalarla hasar büyük” diye konuştu. Kadıköy’deki atmosferin kaybolduğunu dile getiren Hasan Çetinkaya, “Menfaat çevreleri tribünleri manipüle ediyor. Fenerbahçe bizim çalıştığımız dönemde son iki sezon deplasman lideriydi. Ama şampiyonluk gelmedi. Dünyanın hiçbir üst düzey liginde bu olmaz. İçeride her maç puan kaybettik” dedi.

Lewa iyi ki gelmedi

Çetinkaya, “Fenerbahçe fabrika ayarlarına geri dönmeli” çağrısı yaparken, “Avrupa futbolu ile Türk futbolu arasına muazzam bir seviye farkı var. Ülkemizde çok boş konulara takılıyoruz. Aykut Hoca koşu mesafelerini anlattığında iş aşağılanmaya kadar götürülmüştü” yorumu yaptı. Çetinkaya, Kocaman ve ekibinin henüz kimse tanımazken Lewandowski’yi keşfettiğini de hatırlatırken, “Lech Poznan’da oynuyordu. Kulübü ile anlaştık ama Dortmund devreye girdi. Çocuk da Almanya’ya gitti. Bir yıl oynamadı sabrettiler, sonra patlama yaptı. Bizde ilk pas hatasında ıslıklanacaktı. İyi ki de gelmemiş” dedi.

MAAŞ SAVUNMASI

Obra’ya torpil yok

∂ Obradovic’e ödeme yapılıp, oyuncu ücretlerinin verilmediği yönündeki iddialara cevap geldi. Başkan Vekili Semih Özsoy, “Böyle bir öncelik gündeme dahi gelmedi. Bütün ödemeler aynı zamanda yapılmaktadır” dedi. Ödemelerin iki ay gecikmeli yapıldığı öğrenildi.

Emre’den tam destek

∂ F.Bahçe kaptanı Emre Belözoğlu, liglerin ertelenme kararına saygılı olduklarını belirterek, “Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte, futbol geri planda kalmalıydı. Bizler evimizde çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreci en az kayıpla atlarız” dedi.

ALEX’E MASKE TAKTILAR

Fenerbahçeli taraftarlar Alex’in Kadıköy’de bulunan heykeline koronavirüse dikkat çekme amacıyla maske taktı. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada büyük etkileşim alırken Alex taraftarlara “Teşekkür ederim” mesajını gönderdi.