Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Çin’de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Futbol camiası bu olaydan menfi yönde etkilenirken Galatasaray Kulübü de bu furyaya katıldı. Sadece saha içi olaylarla değil saha dışını da etkiledi. Çünkü sarı-kırmızılılarda 28 Mart’ta olağan genel kurul toplantısı vardı. Ve bu toplantıda daha önce idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve ekibinin mali açıdan da ibra edilmemesi konusunda hazırlıklar yapılıyordu. Hatta Metin Öztürk ve Ozan Korkut gibi isimler seçim çalışmaları içindeydi. Fakat koronavirüs sebebiyle kongre ileri bir tarihe ertelendi. Ve böylece Galatasaray camiası açısından çok kritik olan toplantı ve beklentiler ötelenmiş oldu.

> ‘Tedbirli olalım’

Bu durumda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu görevine devam edecek. Cengiz, yöneticilerle yaptığı görüşmede görevlerinin başında olduğunu ifade ederek “Dünyayı etkileyen bu salgın ile ülkemiz de mücadele hâlinde. Devletimiz birçok tedbir alıyor. Bunlara biz de harfiyen uymalıyız. Ancak mevcut görevlerimizi de sürdürmeliyiz. Galatasaray’da hiçbir aksama olmasına izin veremeyiz, ama bu sırada sosyal mesafemize de dikkat edelim. Mümkün olan görüşmeleri telekonferans yoluyla düzenleyelim” bilgilendirmesinde bulundu ve tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

İLK SONUÇ NEGATİF

Albayrak’a bir test daha

∂ Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak yüksek ateş şikâyeti ile Çapa Hastanesi’nde gözetim altına alınmıştı. Koronavirüs belirtisi olan yüksek ateş sebebiyle teste sokulan Albrayrak’ın sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Albayrak’a bir test daha yapılacak, bu test de negatif çıkarsa sarı-kırmızılı yönetici taburcu edilecek.