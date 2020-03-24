Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğurcan Çakır’dan evde kalanlara güzel uygulama... Bordo-mavililerin yükselen değeri olan ve sezon sonu Avrupa’ya ciddi rakamlara transferi konuşulan genç eldiven, sosyal medyada taraftarla sohbet etti. Çakır, tek tek soruları cevaplandırdı ve önemli mesajlar verdi. 23 yaşındaki Uğurcan “Futbolcu olmak isteyen birine önerilerin nedir?” sorusuna “Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi” cevabını verdi. Uğurcan, sürpriz bir şekilde Onur Kıvrak’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi bir devralmış ve bir daha bırakmamıştı.

Oblak ve Messi cevabı!

Futbol dışında ailesiyle zaman geçirdiğini ve kitap okuduğunu belirten bordo-mavili oyuncu kaleci olmasındaki en büyük etkenin babası ve annesi olduğunu ifade etti. Üzerinde emeği olanların hepsine teşekkür eden Çakır, “Liverpool kalecisi Alisson mu yoksa Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak mı?” sorusuna ise “Oblak” dedi. Başarılı eldiven, “Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakikalarda rakip tehlikeli bölgeden frikik kullanacak. Topun başında kimin olmasını istemezsin?” şeklindeki soruya ise “Messi” cevabını verdi. Trabzon-sporlu oyuncu takımdaki en komik oyuncuların ise kendisinden sonra Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan olduğunu söyledi.

Sörloth’a Ibrahimovic piyangosu

Karadeniz ekibinin C. Palace’tan iki yıllığına kiraladığı ve 6 milyon avro satın alma opsiyonu olan Alexander Sörloth’a Milan kancası... Zlatan Ibrahimovic ile sezon sonu yollarını ayırması beklenen İtalyan ekibi alternatif olarak Sörloth’u gündemine aldı. Bir diğer alternatif ise Napoli’den Milik. Trabzonspor’un Norveçli golcüden beklentisi de 6 milyon avroya alıp 30 milyon avro civarında bir rakama satmak.

Liverpool izlemede

Bordo-mavili kulüple 2024’e kadar mukavelesi bulunan ve güncel piyasa değeri 8 milyon avro olarak görülen Uğurcan Çakır ile yakından ilgilenen kulüp; Liverpool. İngiliz devinin scout ekipleri, Çakır’ı canlı olarak bazı maçlarda izlemişti. Transfer için erken olduğunu düşünen Trabzonspor yönetiminin Çakır’la ilgili düşüncesi en az 20 milyon avro bonservis bedeli olarak dile getiriliyor.