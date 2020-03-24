Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe Beko’nun son yıllarda Türk basketbolunu domine etmesindeki baş aktör Zeljko Obradovic yolun sonuna gelmiş görünüyor. Ali Koç yönetimiyle çok da iyi ilişkileri olmayan efsane koç Türkiye’den ayrılmaya hazırlıyor. Bütçe ve ödemeler konusunda yönetimle ters düşen Obradovic’in veda kararı Sırp basınında da manşetlere çıktı. Sarı-lacivertlilerden gelen iki teklifi de reddettiği belirten Obra’nın ayrılığı kafasına koyduğu öne sürüldü. Türkiye’deki kulislerde konuşulanlar da bu iddiayla benzerlik taşıyor. Fenerbahçe’nin yaptığı ilk teklifi komik bulan Obra’nın yöneticilerle arasına mesafe koyduğu ve görüşme taleplerini geri çevirdiği belirtiliyor.

> Herkes onun peşinde

Zeljko Obradovic’in yeni sezonda Fenerbahçe’de olmayacağı nerede kesinlik kazanmışken, Sırp çalıştırıcının veliahtı olacak isimler konuşulmaya başlanmış durumda. Yönetim, Obra’nın yerine ilk aday olarak Ufuk Sarıca’yı düşünmüştü. Ancak Pınar Karşıyaka’nın koçuna sarı-lacivertli camianın çok da sıcak bakmayacağı düşüncesi ağır basınca, rota Saranus Jasikevicius’a çevrildi. Basketbol kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen Euroleague efsanesi Litvanyalı ülkesine Zalgiris Kaunas’u çalıştırıyor. Jasikevicius’u Fenerbahçe’nin yanı sıra oyuncu olarak hizmet ettiği Panathinaikos ile Barcelona da istiyor. 44 yaşındaki koçun Litvanya’dan ayrılıp ayrılmayacağı bilinmiyor.

SEMİH ÖZSOY:

Mesele para değil

Fenerbahçe başkan vekili Semih Özsoy geçtiğimiz günlerde basketbol takımında yaşanan ekonomik sıkıntılara yönelik bir açıklamada bulunmuş, Obradovic’in parasını aldığı, oyunculara ödeme yapılmadığı haberlerini yalanlamıştı. Takımda ödemelerin iki ay geriden geldiği öğrenilmişti. Ancak Obra’nın ayrılık kararı almasının sebebi ekonomik değil yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları.

Kesinlikle hastayım

RENDA’DAN KORONA İTİRAFI

Fenerbahçe Beko’da Covid-19 şüphesi taşıyan isimlerden idari menajer Cenk Renda “Yüzde bir milyon koronavirüs hastasıyım” açıklaması yaptı. Yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanlayan Renda, “Karantina altındayım” dedi. Oyunculardan Luigi Datome ise İtalyan basınına verdiği demeçte “Test yaptırdık ve sonuçları bekliyoruz” ifadesini kullandı.

KRUSE KIZGIN

İlaç yok, aptalca!

Max Kruse Alman basınına, “Her zaman olumlu düşünmeliyiz. Korona virüsüyle savaşta hayatta kalacağız. Aptalca olan şey, henüz panzehirin, aşının bulunamıyor olmasıdır. Şimdi hepimiz evlerimizde kalırsak, evde kalma süremiz daha çabuk sona erecektir. Kulüp, fizyoterapi için güvenli bir oda oluşturdu. Bu yüzden başıma hiçbir şey gelmemeli. Umarım oraya gitmeye devam edebilirim” açıklaması yaptı.

MURİÇ’E MARKAJ

Mourinho’nun son gözdesi

İngiliz basını Tottenham’ın Vedat Muriç’in peşinde olduğunu yazdı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun Kosovalı golcüyü yakından takip ettiğini vurgularken “İlk 11 için düşünülmüyor. Ancak kadro derinliği açısından transferi şiddetle isteniyor” yorumu yapıldı. Tottenham’ın 20 milyon avro’yu gözden çıkarıldığı belirtildi.

FERDİ İÇİN ÇAĞRI

Borcunuzu ödeyin

Fenerbahçe’nin, sezon başında Hollanda 2. Ligi ekibi NEC Nijmegen’den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu için kulübün başkanı Wilco van Schaik, “Fenerbahçe gibi bazı kulüplerin bize ödemeleri var. Ferdi için 750 bin avroyu ödemelerini istiyoruz. Daha önce de birçok defa bu talepte bulunduk. Koronavirüs sebebiyle zor günler geçiriyoruz. Amacımız kulübü düzlüğe taşımak” sözlerini kullandı.

Zafere alıştırdı

F.Bahçe Beko’da bu sezon işler pekiyi gitmese de Zeljko Obradovic’in tartışılacak bir yanı yok. Basketbol tarihinin en iyi koçlarından birisi olarak kabul edilen Sırp hoca, 2013’ten bu yana çalıştığı sarı-lacivertlileri Avrupa Ligi’nde üst üste 5 kez final-four’a taşırken, bir de şampiyonluk kazandı. Türkiye’de ise 4 lig, 3 Türkiye, 3 de Cumhurbaşkanlığı zaferi yaşattı.