Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ülkelerin ekonomilerini vurduğu gibi sporu da tamamen durma noktasına getirdi. Büyük spor organizasyonları birer birer ertelenirken, bundan en büyük zararı da 2020 Olimpiyatlarını kazanan Japonya gördü. Finalde İstanbul’un önünde olimpiyat oyunlarının organizasyonunu kazanan Tokyo, bir yıl erteleme kararıyla âdeta yıkıma uğradı. Ekonomistler, Tokyo’nun bu karar sonrası yaşayacağı maddi zararı çıkardı. Habertürk’te yer alan verilere göre Japonya’nın koronavirüs sebebiyle oyunların bir ertelenmesi sonucunda zararı yaklaşık 1,5 trilyon yen (12,6 milyar dolar) yani 80,3 milyar TL oldu.

> Turizm de bitti

Bu organizasyona Tokyo şehri 573 milyar yen, Japonya düzenleme komitesi 603 milyar yen öderken merkezi hükümet ise 150 milyar yen ile katkı sağladı. Sponsorların harcadığı para ise 3,3 milyar dolar (21,1 milyar TL)... Uzmanlar bu faturanın Japonya ekonomisine ağır zarar vereceği görüşünde… Geçen yıla göre %58,3’lük bir turizm kaybı yaşayan Japonya’da Turizm Bakanlığı olimpiyatlar için 600 bin yabancı seyircinin gelmesini bekliyordu. Japon Ulusal Denetim Kurulunun yayınladığı raporda, ülkenin Tokyo Olimpiyatları’na hazırlık bütçesinin 25 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyordu.

İKİ BİN AİLEYE ERZAK

Helal olsun sana Merih

∂ Juventus’taki millî futbolcumuz Merih Demiral virüsün hasarını azaltmak adına büyük gayret gösteriyor. Futbolcu Kızılay’ın belirleyeceği 2 bin aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu. Kızılay’ın teşekkür ettiği Merih’in ‘evdeki öğrencilere kitap bağışı’ kampanyasına da başta bakanlar olmak üzere birçok kimse destek verdi.

45 MİLYONLUK FON

Devler örnek oldu

∂ Bayern Münih, Dortmund, Leipzig ve Leverkusen, kulüplere yardım eli uzatabilmek adına oluşturulacak bir fon için düğmeye bastı. Almanya’yı bu sezon Devler Ligi’nde temsil eden dört kulübün fona 7,5 milyon avro aktaracağı, fonda birikecek toplam miktarın 45 milyon avroyu bulacağı belirtildi.

YEDİ AY TRANSFER

FIFA’dan radikal adım

∂ İngiliz basını FIFA’nın koronavirüs tedbirleri sebebiyle âdeta felç olan ve durma noktasına gelen futbolu yeniden ayağa kaldırmak için farklı bir transfer planını uygulamaya koyabileceğini öne sürdü. The Telegraph’ta yer alan habere göre transfer dönemi temmuzda başlayıp ocak ayına kadar sürecek.

NİKARAGUA’DA

Oyunculardan maskeli tepki

∂ Dünyanın birçok yerinde koronavirüs salgını sebebiyle ligler ertelenirken Nikaragua’da devam etmesine isyan var. Resmî verilere göre virüse ülkede sadece iki kişinin yakalandığı belirtilirken Diriangenli oyuncular Deportivo Ocotal maçında sahaya ameliyat eldivenleri ve koruyucu maskeyle çıktı.