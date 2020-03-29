Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını yüzünden ertelenen ligler, EURO 2020, futbolcu sözleşmeleri gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu. A, B. C planlarının bulunduğunu söyleyen Ceferin “Herkes gibi beklemek zorundayız” derken “Ligler mayıs ortası, haziran ya da haziran sonunda başlayabilir. Eğer bunlar olmazsa sezon büyük ihtimalle iptal olacak. Bir teklif de bu sezonun gelecek sezonun başıyla birleştirilip tamamlanması. Ligler ve kulüpler için en iyi çözümü istiyoruz” ifadelerini kullandı.

> Bencilliğe yer yok

Futbolcularla kulüpler arasındaki sözleşmelerle UEFA’nın karışamayacağını söyleyen Ceferin “Ama hepimiz bu krizin sonuçlarını yaşayacağız. Bencilliğe yer yok. Birçok oyuncu indirimi kabul etti. Seyircisiz maçı düşünmek bile istemem ama eğer yapacak bir şey yoksa liglerin tamamlanması daha iyi olacak” dedi. Ceferin FFP ile ilgili olarak da “Bazı gereklilikleri erteledik. Bu berbat yıldan sonra hiçbir şey eskisi olmayacak. FFP ile ilgili birçok opsiyon açık” dedi.

İş birliği şart!

FIFA, Koronavirüs Çalışma Grubu kurdu. Sözleşmelerin, transfer dönemlerinin 2019-2020 sezonunun yeni açıklanacak bitiş tarihlerine göre düzenlenmesini isteyen FIFA, ödeme kesintileri konusunda kulüplerle, oyuncular ve teknik heyetlerin birlikte karar alması gerektiğinin altını çizdi.

ÇİN’E GERİ DÖNDÜLER

7 dakikayla ülkeye giriş

∂ Çin, yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yabancılara geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirmişti. Brezilyalı futbolcular Oscar, Hulk ve Ricardo Lopes, yasağın başlamasına 7 dakika kala ülkeye giriş yaptı. Liglerin yeni başlamasını bekleyen oyuncular Şanghay SIGP forması giyiyor.

BASKETBOLDA

İtalya’da sezon bitti

∂ Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da basketbol liginin sona erdirildiği iddia edildi. La Gazzetta dello Sport, Federasyon ve Basketbol Ligi takımlarının birçoğunun kısa vadede maçları sürdürmek için teknik şartların yetersiz olduğu fikrinde birleştiğini yazdı.

KAMPANYAYA DEVAM

Roma’dan 500 bin avro

∂ İtalya Serie A ekiplerinden Roma, ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastanelere destek için şimdiye kadar 534 bin avro bağış topladı. İtalya’da birçok kulüp ve sporcu salgının başladığı günden bu yana açılan kampanyalara destek oluyor. Kulüpten yapılan açıklamada rakamın büyüyebileceği belirtildi.

KESİNTİYE GİDİYOR

Fedakâr Ronaldo

∂ Tuttosport’un verdiği haberde koronavirüs sebebiyle etkilenen mevcut futbol ekonomisinde Juventus, futbolcularına maaş indirimi teklif etti. Portekiz’deki bazı hastanelere 1’er milyon avro bağışlayan Cristiano Ronaldo, iddiaya göre Juventus’ta 3,8 milyon avroluk yıllık ücret kesintisini kabul etti.