Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Brezilya basınına konuşan Galatasaray’ın başarılı sağ beki Mariano, “Beşiktaş maçından sonra ligler ertelenmeseydi, daha sonraki maçlara çıkmayacaktık” ifadelerini kullanmıştı. 33 yaşındaki oyuncunun bu açıklaması başka bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Kısa sürede dünyanın kâbusu haline gelen koronavirüs salgını Avrupa’ya yayılınca birçok lig ertelenmişti. Ancak TFF liglerin seyircisiz oynatılacağını açıklamıştı. Galatasaray da o hafta evinde Beşiktaş’ı ağırlayacaktı. Bu karara başta teknik direktör Fatih Terim olmak sarı-kırmızılı camia isyan etmişti. TFF itirazlara rağmen kararını değiştirmeyince derbi Türk Telekom’da seyircisiz bir şekilde oynandı.



> ‘Ceza alırız’ deyince…

Ancak golsüz biten o derbinin tabir yerindeyse ‘direkten döndüğü’ ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda özellikle yabancı oyuncuların değil maça, idmanı çıkmayı dahi reddettiği öğrenildi. Yurt dışında yaşayan yakınlarıyla konuşan oyuncuların büyük panik yaşadığı ve Fatih Terim’e maça çıkmak istemediklerini ilettiği belirtildi. Florya’da bir toplantı yapan Terim’in “Ligin oynatılmasına en az sizin kadar tepkiliyim ancak kurallar gereği maça çıkmak zorundayız. Aksi durumda kulübü zor durumda bırakırız” diyerek oyuncuları ikna ettiği ifade edildi. Terim sayesinde yatışan oyuncular derbiye gönülsüz de olsa çıktı.



Hikmet Albayrak müjde verdi

Abdurrahim Albayrak’ın oğlu Hikmet Albayrak, koronavirüs hastalığını atlattığını açıkladı. Albayrak, “Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da negatif geldi. Bütün hastalara acil şifalar dilerim” açıklamasını yaptı.



FIORENTINA UNUTMUYOR

Sinyor Terim

İtalyan kulübü Fiorentina Fatih Terim’i unutmuyor. 2000-01 yılları arasında Mor Menekşeler resmî hesabından kulüp tarihinin yabancılardan oluşan en iyi 11’ini açıklarken, Fatih Terim’i de teknik direktör olarak belirledi.



Evden çalışmaya devam

Koronavirüs salgını sebebiyle evlerinde çalışmalarını sürdüren Galatasaraylı oyuncular, gündelik olarak kendilerine verilen aktive programlarını yerine getiriyor. Âdem Büyük ve Jimmy Durmaz sosyal medya hesaplarından “Çalışmaya devam” mesajını verdi.