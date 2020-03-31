Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın 1 numaralı gündem maddesi olan COVID-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de spor ekonomisi. Futbol ve basketbol başta olmak üzere hemen her spor dalında kulüpler krizden minimum etkilenmek için çare arayışında.

Son dönemde Juventus ve Barcelona'nın oyuncularıyla anlaşarak maaşlarında indirime gitmesi birçok kulübe yol gösterecek gibi duruyor. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da aynı stratejiyi izlemeye hazırlanıyor.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, ilk etapta maaşı yüksek futbolcularla masaya oturmanın hesaplarını yapıyor. Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşecek olan Galatasaray, 4 futbolcudan kazançlarında indirim talep edecek. Bu isimlerle anlaşma sağlanırsa operasyon genişleyerek tüm takıma yayılacak.

Galatasaray yönetiminin düşündüğü bir başka seçenek ise oyuncuların alacaklarını 3 ay ertelemesi. Maaş indirim isteği kabul görmezse B planı olarak ödemelerin ertelenmesi masaya yatırılacak.