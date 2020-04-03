Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüs sağlıkları olduğu kadar şüphesiz spor ekonomisini de vuruyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonların başkanlarıyla dün video konferans düzenleyerek bilgi alış verişinde bulundu. “Kaynaklarımızı çok dikkatli ve de tutumlu kullanmalıyız. Transfer, maaş, bonservis bedellerini çok aşağıya çekmek gibi hamleler başta olmak üzere sınırsız olmayan kaynaklarımızı verimli kullanmak adına ne gerekiyorsa yapılmalı” diyen Bakan, “Bu dönem sporda da artık savurganlığın, üretmeden tüketmenin, ihracat yerine ithalatın seçileceği bir dönem değil. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak” sözlerini kullandı.

> Önce bizim sporcumuz

Bakan, “Yerel liglerin bu sezon ve gelecek sezon takvimleri FIFA, UEFA, FIBA gibi organizasyonlarla koordineli gitmeli” vurgusu yaparken, “En son Euroleague örneğinde gördük, organizasyonlar, kâr amacını önceliyor, sporcu sağlığı konusunda bizim kadar hassas olamayabiliyor. Mesela Covid-19 İtalya’yı, İspanya’yı, Fransa’yı sarmışken bile maçları son ana kadar oynattılar. Bunun için alternatif takviminiz veya stratejiniz nelerdir? Koordineli olalım ama her kararlarını sorgulayıp önce kendi sporcumuzun sağlığını düşünerek ortak karar verelim” şeklinde konuştu.

YÖNETİCİLER DİKKATSİZ

Spor camiasında son yaşananlara bakınca sporculardan çok kulüp yöneticilerinin virüse karşı kişisel tedbir almadıklarının görüldüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Yöneticilerin daha dikkatli olması gerekiyor. Çevresindekileri ve sporcuları riske atmamaları için bilgilendirmeler yapılmalı” ifadelerini kullandı.