Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Cimbom’da önceki gün önemli bir buluşma vardı. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir süre hastanede tedavi gördükten sonra evine geçen teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla görüntülü konuşma gerçekleştirmişti. Hocalarının sağlıklı ve moralli olduğunu gören futbolcuların da akıllarındaki soru işaretleri böylece ortadan kaldırılmıştı. Büyük bir heyecanla ekran başında geçen Galatasaraylı oyuncular Terim’e “Hoca’m sizi görmek bize moral oldu. Evde olduğumuz bu dönemde aklımız da sizdeydi” dediler. Fatih Hoca’nın da bir hayli duygulandığı öğrenildi.

> Moral olacak

TFF’nin ligleri haziran ayında başlatmayı düşünmesinin ardından sarı-kırmızılılarda önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak. Aslında şu anda tüm oyuncular verilen program dâhilinde bireysel olarak hazırlıklarını evde sürdürüyor ama yeni uygulamada görüntülü idmana geçilecek. Herkese tempoyu artıran yeni programlar verilecek ve idman saatleri aynı olacak. Futbolcular online (görüntülü olarak) teknik ekibin gözetiminde çalışmalar gerçekleştirecek. Böylece hem birbirlerine moral verilecek hem de takım hazır hâle getirilecek.

İZMİR’DEN

Falcao’ya teşekkür

∂ Galatarasay Kulüp doktoru Yener İnce’nin tavsiyesi ile İzmir’e 3 bin adet N95 maske gönderen Falcao’ya, hastane çalışanları, “Gönlümüze altın gol attın Falcao” diyerek teşekkür etti. Bu arada Falcao’nun evdeki çalışmalarından da paylaşımlar geldi.