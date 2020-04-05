Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Dorukhan Toköz’ün istekleri Beşiktaş’ta herkesi küplere bindirdi. Önceki gün menajeri aracılığıyla yeni sözleşme isteyen 23 yaşındaki futbolcu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek isyan bayrağını açmıştı. Sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğraflarını da kaldıran millî futbolcu ipleri kopma noktasına getirdi. Dorukhan’ın menajeri Necdet Ergezen, “Ligler başlayınca eylül ayında ya da Dorukhan’ın sözleşmesinin bitimine altı ay kala görüşmeye çağırırlarsa o zamanki şartları masaya koyarız. Dorukhan’ın bölgesinde oynayan futbolculara 2 milyon avro civarı ödeniyor. Benzer sözleşme isteriz” deyince siyah-beyazlı yöneticilerin tepkisi sert oldu.

> Yenileme yok!

Genç futbolcuyla iletişime geçen siyah-beyazlı yöneticiler, “Sözleşmen bir yıl daha devam ediyor. Gencecik adamsın. Bu işlere kalkışacağına işine bakıp futbolunu oynasana. Beşiktaş’tan önce ne durumda olduğunu unutma” diyerek tepkilerini dile getirdi. Dorukhan’ın menajeri Necdet Ergezen’e de sitemde bulunan siyah-beyazlı idareciler, “Dorukhan’ın bölgesinde oynayanlara ödenen yüksek rakamlar var ama biz onlardan kurtulmak istiyoruz zaten. Önceki yönetimin yaptığı yanlışları devam ettirmek zorunda değiliz. Önümüzdeki dönemde bu tür sözleşmeler asla olmayacak” diyerek kontrat yenileme girişiminde bulunmayacaklarını açıkça dile getirdi.

Ücretler düşecek!

Menajer Necdet Ergezen’in, “Dorukhan Toköz’ün bölgesinde (orta saha) oynayan futbolculara 2 milyon avro civarı ödeniyor” dediği isimler arasında Ljajic (2 milyon avro) ve Lens (2,2 milyon avro) yer alıyor. Yönetim ise yeni sezon öncesi futbolcuların tamamıyla görüşüp, koronavirüs sebebiyle değişen futbol ekonomisinden dolayı yıllık ücretlerinde indirime gitmelerini isteyecek. Bu konuda katı tavır alan yönetimin, indirime gitmeyen oyuncuları kadro dışı bırakarak gerekirse yola altyapı oyuncularıyla devam etmekte kararlı olduğu öğrenildi.

Para konuşmam!

Önceki gün "Dürüst olun, yalan söylemeyin, verdiğiniz sözleri tutun" diye paylaşım yaptıktan sonra sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğraflarıni silen Dorukhan, dün ise "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım. Bugün de dünyanın ve vatanımın zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur" diyerek şaşırttı.

ESPRİLİ PAYLAŞIM

Evde kal Kayra!

∂ Koronavirüs salgını sebebiyle alınan yeni tedbirler kapsamında 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, 4 Kasım 2000 doğumlu yıldız adayı Kayra Kartal Yılmaz hakkında bir paylaşım yaparken, “Evde kal Kayra” ifadeleri kullanıldı.