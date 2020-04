Türkiye Gazetesi

Bir virüs düşünün ki dünyada her şeyi değiştirsin, hayatı durma noktasına getirsin, ekonomiyi yerle bir etsin! Uçuk bir senaryo gibi görünen bu olayı şu anda herkes canlı olarak yaşıyor. Futbol da bundan fazlasıyla nasibini aldı ve almaya da devam edecek. Olimpiyatları bile bir yıl erteleten yeni tip koronavirüs, futbolda da deyim yerindeyse topu patlattı! Uluslararası boyutta millî maçlar ertelendi, kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları ileri bir tarihe alındı, liglerin durumu ise belirsiz bir hâle dönüştü. Anlık yansımalar böyle ama asıl etki gelecek sezonlarda daha çok hissedilecek.



> Tepeden dibe kadar etki

Kendi yağıyla kavrulamayan ancak camianın beklentisine göre hareket edip bütçesinin fazlasından harcama yapan kulüpler yeni bir yol haritası çıkaracak. Bütçeler küçülecek, harcamalar kısıtlanacak en tepeden personeline kadar herkes bu durumdan fazlasıyla etkilenecek. Dev kulüpler futbolcu ücretlerinde indirimlere giderken artık çok astronomik rakamlara oyuncular alınmayacak. Türkiye ölçeğinde taraftarın isteğine göre isim yapmış ve yaşı ilerlemiş yıldızlar çok büyük rakamlara alınamayacak. Ki bu durum tribün gelirlerinden lisanslı ürün satışına kadar her şeyi etkileyecek.



> Yabancı sayısı azalacak

Yabancı transferinde daha rakidal adımlar atılacak. Zaten TFF’nin önümüzdeki sezonlarda kademeli olarak uygulamaya koyacağı yabancı kısıtlamasına bağlı olarak sayılar azalacak. Alt yapı ve iç piyasadaki oyuncular önem kazanacak. Kulüpler fazla harcama yapamayacağı için öze dönüş formülüne ağırlık verecek. Şu anda büyüklerden bir tek Trabzonspor’un hayata geçirdiği ve başarılı olduğu kendi değerlerini yetiştirme ağırlık kazanacak. Altınordu’nun yıllardır uyguladığı Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi uygulaması kulüplere de örnek teşkil edecek. Aksi takdirde kaçınılmaz acı son (iflas) gelecek



FUTBOLUN BEŞİĞİ ÇÖKTÜ

Premier fatura: 1 milyar sterlin

Yeni tip kronavirüs pandemisi sebebiyle ara verilen ligler arasında yer alan Premier Lig'in genel müdürü Richard Masters, lige verilen aranın oluşturduğu ekonomik kaybın 1 milyar sterlini bulabileceğini söyledi. Premier Lig'in kulüplerin kısa vadede yaşadığı ekonomik problemleri aşması adına kulüplere 125 milyon sterlinlik destek aktardığını belirten Masters, "Üretkenliğe dayanan her ekonomi gibi Premier Lig de hızla gelir kaybı yaşıyor. Personellerini işten çıkaran kulüpleri haklı çıkartmak gibi bir çabamız yok ancak nihayetinde karşılaştığımız problem kulüpler için oldukça ağır bir yükü beraberinde getiriyor" dedi.



BEIN SPORTS'TAN KULÜPLERE KÖTÜ HABER

Maçlar başlayana kadar ödeme yok!

TFF'ye mektup gönderen yayıncı kuruluş 600 milyon liralık ödemeyi durdurdu

Türkiye Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşu BeIN Sports, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir mektup göndererek mart ayı ödemelerini yapmayacağını duyurdu. Yayıncı kuruluş Avrupa'daki örnekleri dikkate aldığını ve Covid-19 sebebiyle maçların oynanamadığını bu sebeple de, müsabakalar başlayıncaya kadar 600 milyon liralık ödemenin yapılmayacağını belirtti. Bu durumda kulüpler de futbolculara ve teknik heyete ödeme yapmayacak.



IFAB DUYURDU

Elle oynamada gol şansına dikkat

Futbol kurallarını değiştirme ve yeni kurallar uygulama yetkisine sahip IFAB, yeni kuralları duyurdu. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren uygulamaya girecek kurallarda dikkat çeken uygulama elle oynamada olacak. Hücum eden takımın bir oyuncusunun eline gelir ve bunun sonrasında gol şansı doğar veya gol olursa her halükarda pozisyon el olarak değerlendirilecek. Aksi halde oyun devam edecek. Ayrıca omza gelen toplarda omuz ile kol arasındaki kısa kol boyu el olarak değerlendirilmeyecek. VAR’da da yoruma açık her türlü pozisyonda hakem monitöre gidip kararı kendisi verecek.