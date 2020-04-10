Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Covid-19 salgını sebebiyle bir süredir evlerine hapsolan Beşiktaşlı futbolcular, çalışmalarını kendi imkânlarıyla sürdürüyordu. Kondisyoner Stefano Marrone’nin verdiği programa göre formlarını korumaya çalışan siyah-beyazlı oyuncular bundan sonra daha sıkı bir döneme girecek. Siyah-beyazlılar haziran ayında seyircili ya da seyircisiz olarak karşılaşmaların oynanacağını varsayarak program yapıyor. Yönetim, liglerin başlaması hâlinde 15 gün önceden futbolcuların saha antrenmanlarını yapmalarına izin verileceği bilgisini teknik heyetle paylaştı.

> Yabancılara ret

Teknik direktör Sergen Yalçın, kondisyoner Stefano Marrone’nin “Sadece 15 gün kondisyon yüklemesi için bize yetmez. Bütün ihtimalleri göz önüne alarak şimdiden harekete geçmeliyiz” dedi. Genç hoca, Marrone’den bunun üzerine kondisyon ağırlıklı yeni bir program hazırlamasını istedi. İtalyan çalıştırıcı tempoyu artıracak 30 günlük çalışma programını birkaç gün içinde oyunculara verecek. Öte yandan ülkelerine gitmek isteyen yabancı oyunculara yönetim bir kere daha ‘olmaz’ diyerek izin vermedi.

Hasek sesleri

Beşiktaş’ın, Sparta Prag’daki sözleşmesini fesheden Martin Hasek ile ilgilendiği iddia edildi. Bonservisi elinde olan Çek orta saha oyuncusu için teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onay verdiği belirtildi. Bu sezon Sparta Prag ile 20 resmî maça çıkan Hasek, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.