Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını dünyanın düzenini menfi yönde etkilemeye devam ederken futbolu da vurdu. Salgının yayılmasını engellemek için uygulamaya geçirilen liglerin ertelenmesi maddi anlamda domino etkisine sebep oldu. Yayıncı kuruluşların ödemeleri durdurması, bilet gelirlerinin kesilmesi, ürün satışının durması derken kulüplerin bütün gelirler sıfırlandı. Ancak buna rağmen oyuncu alacakları ve personel maaşları ise ödenmesi gereken kalemler olarak önlerinde duruyor. Avrupa’nın devleri Barcelona, Manchester City, Bayern Münih gibi takımlar geçtiğimiz günlerde oyuncu maaşlarında indirime gideceklerini duyurmuşlardı. Ve bu dalga Türkiye’ye de sıçradı.

> Anlayış gösterin!

İşte o kulüplerden birisi de Galatasaray. Sarı-kırmızılı takımın senelik ödemesi gereken rakam yaklaşık 65 milyon avro. Oyuncu ücretlerinin büyük kısmı ise hesaplara geçti. Şubat ve mart aylarından kalan 6,5 milyon avroluk bir ödeme var. Sezonun geri kalanı ise belirsizliğini koruyor. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, önümüzdeki haftadan itibaren oyuncularla indirim görüşmelerine başlayacak. Plana göre geçmişe dönük ücretlerde bir değişim yok ve ödemeler yapılacak ancak kalan üç ay için (nisan, mayıs, haziran) hem temmuz ayına öteleme hem de yarı yarıya indirim talebi olacak ve futbolculardan anlayış göstermeleri istenecek.

Aslan gönüllü!

Kariyeri boyunca yaptığı hareketler, açıklamalar ve agresif tavırları ile sık sık adından bahsettiren Mario Balotelli, transfer dönemi için rotasını Galatasaray’a çevirdi. 29 yaşındaki golcünün İtalya’dan ayrılmayı kafasına koyduğu iddia edildi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Brescia forması giyen Baloelli kariyerine Galatasaray devam etmek istiyor.