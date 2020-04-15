Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yeni sezonda bütçeyi ciddi oranda düşürmek isteyen Beşiktaş yönetiminin en büyük derdi yıllık ücretleri fazla olan oyuncular. Bu isimlerin başında ise Domagoj Vida geliyor. 2017-18 sezonu devre arasında transfer edilen ve sözleşmesi 2022’de sona erecek olan Hırvat stoper, yıllık 3 milyon avro garanti ücretle Beşiktaş’ta en fazla kazanan oyuncu durumunda. Koronavirüs salgını sonrası değişen spor ekonomisi sebebiyle yıllık ücretlerde düzenlemeye gitme kararı alan siyah-beyazlı yönetim, 30 yaşındaki Vida’yı göndermeye çalışıyor ancak şu ana kadar yapılan görüşmelerde bir adım atılabilmiş değil. Öncelikle birikmiş alacaklarının ödenmesini isteyen Hırvat futbolcu, gerekirse konuyu FIFA’ya taşıyabileceğini de yönetime iletti.

> Çebi rest çekti

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin önceki gün yöneticilerle yaptığı görüşmede, yıllık ücretler konusunda “Borçlarımız artarak devam ediyor. Futbolcularla oturup konuşacağız, teklif edeceğimiz ücretlerin üstüne çıkılmayacak, isteyen gelir imza atar, isteyen kendine takım bulur, isteyen hakkını hukuki yollardan arar. Formamızı giyecek bir çok genç futbolcumuz var. Dünyadaki diğer kulüplerde farklı yol izlemiyor, bundan sonra her şey çok farklı olacak” dedi. Bunun üzerine Vida konusunda yönetimin tavrı netleşti. Tecrübeli oyuncuya şu anda kazandığının çok altında bir ücret teklif edilecek. Vida eğer kabul etmezse kendisine takım bulana kadar kadro dışında kalacak.

İki talibi var

∂ Yönetimin yüksek ücretinden dolayı göndermeyi düşündüğü Vida için iki kulüp nabız yokluyor. Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Bromwich ile Fransa’nın Marsilya kulübü başarılı stoperi transfer listesine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, piyasa değeri 6,5 milyon avro olan Vida’dan önemli gelir elde etmeyi hedefliyor.

DEVAM ETMEYEBİLİR

Atiba kararsız

∂ Beşiktaş’ın şimdiden efsaneleri arasında yer alan Atiba Hutchinson’un gelecek sezon devam etmekte kararsız olduğu öğrenildi. Astım hastası olması sebebiyle koronavirüs salgını yüzünden çok gerildiği öğrenilen Kanadalı yıldızın şu an için karar vermek istemediği için yönetimin sözleşme uzatma teklifini beklemeye aldı. Siyah-beyazlı yöneticilerin de tecrübeli futbolcunun bu düşüncesini anlayışla karşıladığı öğrenildi.

RUSYA’DAN TEKLİF GELDİ

Ljajic reddetti

∂ Bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri alan Âdem Ljajic’in transfer listesine konulması gündeme gelmişti. Bu gelişmenin ardından meneajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Boşnak asıllı futbolcuya, Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova talip oldu. Tecrübeli oyuncunun, Rus kulübünden gelen teklife menfi cevap verdiği öğrenildi.