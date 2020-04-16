Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüplerin maddi anlamdaki hayat damarı olan yayıncı kuruluş gelirleri koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir sağlanamıyordu. Kulüpler toplantı yapmış ardından Kulüpler Birliği, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda açıklamada bulunmuştu. Konunun muhatabı olan yayıncı kuruluş beIN Sports da topa girdi ve beklentilere cevap verdi. İşin özetinde ise; sezonun kalanı ile ilgili belirsizliğin giderilmesinin ardından yeni ödeme takviminin çıkarılacağı şeklindeydi.

> Dolaylı değil yüz yüze...

Detayları da şöyleydi: Digiturk, dünyada bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken bu tür bir adım atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. İddia edildiği üzere sözleşme çerçevesinde ödemelerin eksik yapılması söz konusu olmadığı gibi, Digiturk’ün sezon başından beri yaptığı ödemeler oynanmış olan bütün karşılaşmaları kapsamaktadır. Digiturk, medya üzerinden dolaylı iletişim yerine Kulüpler Birliği ile her zaman görüşmeye açıktır.

FIFA’NIN TAHMİNİ:

Ağustosta kupalar biter

∂ Futbolun geleceğiyle ilgili tüm dikkatler, UEFA ile federasyonlar arasında 22 Nisan’da yapılacak toplantıya çevrildi. Maçların tüm Avrupa’da başlamasının mümkün görünmediğini ifade eden FIFA Yöneticisi Evelina Christillin ”Avrupa Kulüpler Birliği ve UEFA ile birlikte çalışıyoruz. Yol haritamız hazır. Öncelik sağlık. Sonra ligi tamamlamak, ve en son amacımız da ağustos ayında Avrupa kupalarını noktalamak” diye konuştu.