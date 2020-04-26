Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Emre Eyisoy; tam 17 yıl önce çok iyi derecede bildiği İngilizce ve Almancasıyla hakem seminerlerindeki tercümanlığıyla dikkatimi çekmişti.

Bugün de öyle bir kariyeri var ki; 39 yaşına sanki 100 yılı sığdırmış.

Hem mühendis hem iktisatçı...

Hem de tezli, yüksek lisans yapmış.

Özel sektörde çok başarılı bir yönetici… Az daha unutuyordum (!); araya yurtdışında 170 maç, 41 derbi, 384 Süper Lig maçı da sıkıştırmış.

İşte bu Emre’yi tanımak ve tanıtmak istedim.

TAM BİR AİLE SAADETİ

- Ailenden bahseder misin? Sanıyorum kardeşin de hakem?

“Eşim Begüm Eyisoy, İstanbul doğumlu, Bilgisayar Yüksek Mühendisi. İzmir’e taşındıktan sonra çalışmaya ara verdi. Daha önce uluslararası bir lojistik firmasının IT Müdürü olarak özel sektörde çalışıyordu. Kızım Cemre 7 yaşında. Jimnastik yapıyor, piyano çalıyor ve sürekli soru soruyor! Oğlum Cem 2 yaşında. Ortak vakit geçirmekten son derece keyif alan bir aileyiz. Babam ve annem de maçlarımı yakından takip ediyorlar. Kardeşim Emir Eray Eyisoy da bir Alman firmasının Ege Bölge Müdürü olarak çalışıyor ve şu an Klasman Yardımcı Hakem kadrosunda.”

HAKEMLİK İŞİMİ ETKİLEDİ

- Hakemlik sana neleri feda ettirdi?

“Yılda en az 35-40 hafta sonunda ailenizden ayrı kaldığınız, ne zaman evde olacağınızı da ancak 1-2 gün öncesinde öğrenebildiğiniz bir hayat tarzını kabul etmeniz gerekiyor. Daha önemlisi ailenizin de sizinle birlikte bunu kabul etmesi gerekiyor. Her iki çocuğumun doğumunda da kesin olmayan doğum tarihleri ile yurt dışı maçlarının çakışması heyecanını sanırım hiç unutmayacağım. Neyse ki her ikisinde zor da olsa eşimin yanında olabilmiştim. Hakemlik uğraşım olmasaydı özel sektör kariyerim de çok daha hızlı ilerlemiş olabilirdi.”

- Yanlış bilmiyorsam dünyanın en genç FIFA kokartlı hakemi sendin?

“FIFA kadrosuna ilk girdiğim 2003 yılından 2006 yılına kadar 4 yıl boyunca dünyanın en genç FIFA Yardımcı Hakemi olarak listede bulundum, evet.”

O BİR SATIŞ MÜDÜRÜ

- Makina mühendisisin. Hangi sektörde ve ne yapıyorsun? Görevin?

“Son 9 yıldır tarım makinaları sektöründe faaliyet gösteren Alman STIHL firmasının Türkiye faaliyetlerini yürüttüğümüz Sadal AŞ’nin Satış Müdürü olarak görev yapıyorum. 600 bayiden oluşan bir satış ağı ile dünya lideri markamızın Türkiye satış faaliyetlerini yönetiyorum.”

MÜHENDİS TİTİZLİĞİ

- Mühendis olmak hele de makina mühendisi olmak yardımcı hakemlik için bir avantaj mıdır?

“Mühendis olmanın kişiye rasyonel bir bakış açısı kazandırdığı muhakkak. Yardımcı hakemlik görevinin de kendi özelinde hakemlik görevine kıyasla çok daha rasyonel bir görev tanımı içerdiğini düşünüyorum. Mühendislik ve yardımcı hakemlik arasında ölçülemeyen ama mutlaka var olan doğrusal bir ilişki olduğu kanaatindeyim.”

TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLMUŞTU!

- 20 yıldır yardımcı hakemliğin içindesin. En çok neler değişti?

“Yardımcı hakemliğe ilk başladığımda defansın ilerisinde hücum oyuncusu gördüğümüzde ofsayt bayrağı kaldırıyorduk. Şimdi bir pozisyonda ofsayt yorumu yapmak için birçok farklı kriteri gözden geçirip bayrak kaldırabiliyoruz.”

- İyi bir yardımcı hakemde olmazsa olmazlar nelerdir?

“En önemli önceliği “rolünü özümsemek” olmalıdır. Hakemin karar süreçlerinde onun işini kolaylaştıracak hatta kurtaracak odaklanmaya sahip olmak gerekiyor. Hız, çeviklik ve uzun süreli odaklanma becerisi olmazsa olmazlarıdır.”

- Hakemliğin boyunca en unutamadığın hatırayı sorsam…

“2015 yılı Şampiyonlar Ligi finali, yani Juventus - Barcelona maçından sonra Cüneyt Çakır ve ekibi olarak madalya törenine çıkışımız... Her aklıma geldiğinde tüylerimin diken diken olduğunu hissettiğim bir heyecan ve gurur anıydı.”

KİMLİK KARTI

Doğum yeri: İzmir

Doğum tarihi: 22.11.1980

Eğitimi: 9 Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği

- Anadolu Üniversitesi İktisat

- Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans (Tezli)

Aile hayatı: Begüm Hanımla evli; Cemre ve Cem’in babası.

Süper Lig’deki ilk maçı:

9 Eylül 2001 (Denizli-Rize)

İlk derbisi: 8 Aralık 2002 (G.Saray-Beşiktaş)