Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal’ın boşluğunu Nenad Bjelica’yla doldurma kararı alan Fenerbahçe’de takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Özellikle bu sezon yedek oyuncularından umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler operasyona beklenenin aksine kulübeden değil saha içinden start verdi. Bileti kesilen ilk isim Mauricio Isla oldu. Yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili sağ bekle yolları ayıracak. Güney Amerika’ya dönmek isteyen Isla aldığı teklifleri inceliyor. Fenerbahçe, bu mevkie bir transfer yapıp Nabil Dirar’ı da değerlendirerek sağ bek problemini kapatmayı hedefliyor.

> Bir devrin sonu

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bir diğer as oyuncu ise Hasan Ali Kaldırım. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen 30 yaşındaki millî oyuncu dokuz yıllık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiş görünüyor. Tecrübeli oyuncu kendisine takım arıyor. Kaptan Emre Belözoğlu da kramponlarını asacağı için takımdan ayrılacak bir diğer as oyuncu. Ancak Emre, idareci olarak hizmete devam edecek. Öte yandan Vedat, Ozan, Altay, Kruse, Jailson da bonservis geliri için satış listesinde. Yedeklerden Zajc, Tolgay ve Mevlüt de üzeri çizilen isimler...

Alper’e af çıktı

Sezon başında maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen devre arası gönderilmek istenmesine direnince kadro dışı bırakılan Alper, Samandıra’ya davet edildi. Ali Koç döneminde Volkan, Aatıf, Dirar, Mehmet Ekici de kadro dışı bırakılmış, sonrasında affedilmişti.

SAMANDIRA AÇILIYOR

Start 4 Mayıs’ta

∂ Yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle kapısına kilit vurulan Samandıra’da mesai yeniden başlıyor. Sarı-lacivertliler 4 Mayıs pazartesi günü topbaşı yapacak. Futbolcular dörderli gruplar hâlinde sahanın farklı yerlerinde antrenman yapacak. Samandıra’da son idman 18 Mart’ta yapılmıştı.