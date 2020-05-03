Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer - Gelecek sezonun bütçesini maksimum 30 milyon avro olarak belirleyen Beşiktaş’ta bir süredir Domagoj Vida bilmecesi yaşanıyor. Yıllık 3 milyon avro ile takımın şu anda uzak ara en çok kazanan futbolcusu durumunda bulunan Hırvat yıldız yönetimi oldukça zorluyor. Siyah-beyazlı takımda üçüncü yılını yaşayan Vida’ya Fransa’dan rakip çıktı. Lyon forması giyen Beşiktaş’ın eski stoperi Marcelo Guedes, yeniden Beşiktaş’a dönmek istediğinin haberini gönderdi. Fransa’da mutsuz olan ve bu sezon ırkçı saldırılara da maruz kalan Brezilyalı oyuncunun, eşi ile birlikte yeniden İstanbul’a dönmeyi çok istediği öğrenildi. Marcelo’nun ayrıca kendisi gibi stoper olan Vida’nın yıllık ücretinin yarısına oynamayı kabul ettiği belirtildi.



> Yüzde 10 indirdi

Gelecek sezon yabancı futbolcuların tavan yıllık ücretini 1 milyon avro olarak belirleyen siyah-beyazlı yönetim, Marcelo’nun bu teklifi karşısında şaşırdı. Lyon Kulübü’nün de bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen 32 yaşındaki stoperi, maliyetinden kurtulmak için bedelsiz olarak kiralama kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi şu anda Vida’nın durumuna göre hareket edecek. Eğer Hırvat futbolcu İngiltere’den gelen teklifleri kabul ederse Marcelo için harekete geçilecek. Öte yandan Vida’nın yıllık ücret konusunda en fazla yüzde 10 (2,7 milyon avro) indirime gidebileceğini yönetime ilettiği de gelen bilgiler arasında.



Sık sık sosyal medyadan İstanbul paylaşımları yapan Marcelo Guedes’in eşi Tatiane Guedes de İstanbul’a dönmenin yolunu gözlüyor.



Maçımıza gel Mevlüt

Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, salgınla mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür mesajı paylaşırken, “Yaptığınız her şey için gerçekten minnettarız” sözlerini kullandı. Ati, görev esnasında giydiği koruyucu tulumun arkasına kalemle Atiba yazan Mevlüt ismindeki sağlık çalışanını da Vodafone’da maça davet etti.



URGANCILAR’DAN FFP DEĞERLENDİRMESİ

Kurallar gözden geçirilmeli

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, Covid-19 pandemisi sebebiyle FIFA, FIBA ve UEFA’yı göreve çağırdı. Urgancılar, azalan kulüp gelirleri nedeniyle oyuncu sözleşmelerinin feshinde kolaylık sağlanması gerektiğini belirterek “Finansal kurallar gözden geçirilmeli, mevcut yapı değiştirilmeli” dedi.