Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell’in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU’nun son misafiri dünya ve Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücümüz Sümeyye Boyacı oldu. Ay-yıldızı her yerde gururla temsil ettiğini söyleyen Sümeyye, spora başladığı günlerden, hedeflerine, korona günlerine varıncaya kadar samimi açıklamalarda bulundu. İşte genç sporcunun anlattıkları…

> Ah şu koronavirüs

“İlk başladığım zamanlarda sudan çok korkuyordum. Antrenörüme sürekli ‘Beni bırakma’ diyordum. Yüzmeye özellikle annemin teşvikiyle başladım. Sonra suya bir alıştım havuz benim hayatımın bir parçası oldu. Ama koronavirüs pandemisi sebebiyle 17 Mart’tan beri suya girmiyorum. Bu benim için çok uzun bir süre. Neredeyse hayatımda sudan hiç bu kadar uzak kaldığım bir dönem olmadı.”

> Psikolog olmak istiyorum

“İngilizcemi geliştiriyorum. Bunun sebebi, ülkemi Uluslararası Paralimpik Komitesi’nde temsil edebilmek. Sporcu psikoloğu olarak orada yer almak istiyorum. Şu an o seviyede bir Türk yok. Dolayısıyla bizi bazen o seviyede sahipsiz sanabiliyorlar. Ben de orada ülkemi temsil etmek, haklarımızı korumak için yer almak istiyorum.”

> Altın 0.003 saniye ile kaçtı

“Rakiplerimin tek kolunun olması onlara avantaj sağlıyor. Dünya Şampiyonası’nda 0.003 saniye farkla altın madalyayı kaçırdım. Yarış boyunca ben önde gittim, hatta bitiş alanına da önde geldim ama sonuçta touch pad’e o eliyle dokundu. Hatta spiker benim şampiyon olduğumu söylemişti. Sonuçlar açıklandığında şaşırdı ve üzüldük.”

Hayal bile edemezdim

“Aslında engelli sporcu olarak bir şeyler başarmanın pek de bir zorluğu yok. Diğer sporcular neler yapıyorsa biz de aynı şeyleri yapıp aynı şekilde hazırlanıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son iki üç senede yaşadıklarımı asla hayal edemezdim. Başarılar geldikten sonra halkımız sağ olsun büyük ilgi gösterdi, paralimpik yüzmeyi daha iyi tanımış oldu.”

2020’nin ertelendiğini duyunca ağladım!

2020 Tokyo’nun ertelendiğini ilk duyduğumda biraz ağladım. Çünkü çok iyi hazırlanmıştım. Ama sonrasında mantıklı bir şekilde, sakin kafayla düşününce bunun verilebilecek en doğru karar olduğuna ikna oldum. Bu sene Tokyo’da kamp yapmıştık ocak ayında. Oradan dönünce daha da bilinçlendim. Bu bilgileri daha iyi uygulama fırsatım olduğunu düşündüm. Yani ertelemeyi lehime çevireceğim.”

MARİFETLİ KIZ

Sümeyye Boyacı, karantina günlerinde hem antrenman yapıp hem de sık sık mutfağa girip yemek yaptığını söylerken resme ve dikişe de meraklı olduğunu söyledi.