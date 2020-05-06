Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye yavaş yavaş virüs şokunu atlatırken, futboldan gelen bir haber moralleri bozdu. MKE Ankaragücü’nün Senegalli orta saha oyuncusu Ricardo Faty’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Başkent ekibi takım olarak testten geçirilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada isim verilmeden bir oyuncuda virüse rastlandığı belirtildi. Bu oyuncunun Ricardo Faty olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Faty’nin ailesi de karantina altına alındı. Başkan Fatih Mert, “Faty kulüpte çok kişiyle temasta bulundu. Tedirgin olduk. Yapılan testlerde şu ana kadar başka pozitif çıkmadı. Ligler oynanmamalı” dedi.



Geçmiş olsun

MKE Ankaragücü'nün bir takımdaki oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından başta TFF olmak üzere birçok kulüp başkent ekibine 'geçmiş olsun' mesajları gönderdi.