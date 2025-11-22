Türkiyede 2 tane var! Ürkütücü görüntüsüyle dikkat çekiyor, Bizanstan kalma... Türkiye'de 2 tane bulunan 'Şeytan Köprüsü' ürküten görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Konya'nın Sille mahallesinde Bizans döneminden kaldığı düşünülen köprü, tehlikeli olduğu için günümüzde kullanılmıyor.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşırken, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor.

Mahallede su kemeri olarak yapıldıktan sonra iki yamacı birbirine bağlayarak dar ve tehlikeli bir geçit halini alan Bizans dönemi izlerini taşıyan Şeytan Köprüsü ise dikkat çekiyor.

Dar bir vadide bulunması, dar ve yüksek oluşu nedeniyle günümüzde kullanılmayan köprü, ürkütücü yapısı ile öne çıkıyor.

Köprünün tarihi hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla şunları söyledi: "Sille volkanik bir arazi üzerinde yer alıyor. Bu volkanik arazinin içerisinde, kayaçlarının içinde tuz minerali çok fazla. Bundan dolayı kullanılabilir su kaynakları çok kıt olduğu için Tatköy'de buldukları suları künklerle Sille'ye getirmek istiyorlar tabii ama Sille'ye gelirken bir dere var, bu dereyi aşmaları gerekiyor. Bundan dolayı bu su kemerini yapıyorlar ve üzerinden künkleri geçirip Sille'deki tatlı su çeşmelerinden temiz su ihtiyacını karşılıyorlar. Yıllar geçtikçe de tabii künkler kırılıyor. Bu gördüğünüz su kemerinin üzerinden insanlar karşıdan karşıya geçmeye başlıyor ve su kemeri, bir köprü görünümünde olduğundan dolayı da 'Şeytan Köprüsü' ismini vermişler"

TÜRKİYE'DE 2 TANE VAR Uzman Arkeolog Sercan Yayla, "Şu anda Türkiye'de 2 tane şeytan köprüsü var. Biri Van'da, biri burada Sille'de. Sille Müzemizde de maketi var. İnsanlar görmek, hikayesini duymak istiyor. Biz ziyaretçilerimizi Zaman Müzemize yönlendiriyoruz. Zaman Müzemizin terasından Şeytan Köprüsü çok net bir şekilde görülmekte ve Zaman Müzesi'nde bulunan rehber arkadaşlarımızdan dilerlerse bunun hikayesini de dinleyebiliyorlar"

