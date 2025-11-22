Ataşehir'de ünlü bir fenomene ait olan güzellik merkezine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binanın 4 farklı noktasına kurşun isabet ettiği belirlenirken, kaçan şüpheliler her yerde aranıyor.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesinde motosikletli 2 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle güzellik merkezine ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İŞ YERİ FENOMENİN ÇIKTI

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri binanın 4 farklı noktasına kurşun isabet ettiğini tespit etti. Öte yandan güzellik merkezinin ünlü fenomen Sevim Alan'a ait olduğu belirlendi.

Ekipler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

