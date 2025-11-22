Bu hafta sonu, akademik kariyer hedefi olan binlerce adayın katılımıyla önemli bir merkezi sınav gerçekleşecektir. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) son takvimine göre bu hafta sonu, yılı son ALES oturumu düzenleniyor. İşte, 22-23 Kasım sınav takvimi...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren sınav takvimleri, özellikle hafta sonları şehrin trafiğini ve günlük hayatı doğrudan etkiliyor.

22 Kasım Cumartesi ve 23 Kasım Pazar günlerini kapsayan bu hafta sonu da, binlerce adayın geleceğini şekillendirecek kritik bir sınav programı bulunmaktadır.

Bu hafta sonu sınav var mı? 22-23 Kasım sınav takvimi

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

23 Kasım Pazar günü Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2025-ALES/3) sınavı gerçekleşecektir.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, ALES/3 sınavı 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Ayrıca 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak.

ALES sınavı 23 Kasım'da saat 10.15'te başlayacak ve 10.00'dan sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.

ALES/3 sınavında adaylara sayısal ve sözel olmak üzere 50'şer soru sorulacaktır. 150 dakika içinde soruların cevaplanması beklenmektedir.

Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta duyurulacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

SEVCAN GİRGİN

