Karadeniz üzerinde saatlerce daireler çizen ABD’ye ait casus uçak, Rusya sınırına tehlikeli derecede yaklaşarak bölgedeki tansiyonu bir anda yükseltti. NATO hattında “savaş provası” yorumlarına yol açan uçuş, Moskova ve Batı arasında yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıdı.

ABD ordusuna ait Challenger tipi casus uçağı, Karadeniz üzerinde saatlerce döngüsel izler bırakarak Rusya yakınlarında olağan dışı bir uçuş gerçekleştirdi.

Romanya’daki bir üsten havalanan uçak, uluslararası hava sahasında yaptığı keskin dairelerle dünya gündemine oturdu. Uçuş verileri, Rusya’nın işgali altındaki Kırım’a yaklaşık 60 mil kadar yaklaşıldığını gösteriyor.

UÇAK MOSKOVA’NIN EN HASSAS BÖLGELERİNE YAKLAŞTI

Gelişmiş yer tarama radarı ve gizli sinyal algılama teknolojisiyle donatılan jet, iletişim hatlarını izlemek ve askeri hareketliliği takip etmek üzere tasarlanmış durumda. Uçuş, Soçi kıyılarına kadar ilerleyerek Moskova’nın en kritik askeri tesislerine yakın bir hat izledi.

ADS-B Exchange gibi açık kaynaklı uçuş takip sistemlerinde rotanın mor bir çizgi halinde Karadeniz, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan sınırlarını çevrelediği görüldü.

POLONYA’DAN 3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Uçuşla aynı gün Polonya Genelkurmay Başkanı Wiesław Kukuła, Rusya’nın tam kapsamlı bir savaş hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

Rusya’nın Polonya’ya yönelik siber saldırılar ve sabotaj girişimleri yürüttüğünü aktaran Kukuła, bunun NATO topraklarına saldırı için zemin oluşturduğunu ifade etti.

Birkaç saat sonra Polonya Başbakanı Donald Tusk, Varşova ile Lublin arasındaki demiryolu hattının "benzeri görülmemiş bir sabotaj eylemi" ile havaya uçurulduğunu açıkladı.

WASHİNGTON’IN YENİ BARIŞ TASLAĞI HAZIRLIĞI

ABD yönetiminin Ukrayna için hazırladığı yeni barış taslağı da gündemin diğer sıcak başlığı oldu. Kısmen Gazze ateşkes planına benzer şekilde hazırlandığı aktarılan 28 maddelik taslak, Ukrayna’nın topraklarından vazgeçmesini ve ordusunu yarı yarıya küçültmesini içeriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, , ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapacağını duyurdu.

Zelenskİy, ülkesinin onurunu ve bağımsızlığını Rusya gibi bir komşuya karşı savunmanın "son derece zor bir görev" olduğu yorumunu paylaştı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin resmi bir metin almadığını ancak önerinin G20 gündemine taşınmasını beklediklerini açıkladı.

ARTEMIS PROJESİ İLK KEZ BU KADAR YAKINDAN GÖRÜLDÜ

Casus uçak, Leidos tarafından modifiye edilen ARTEMIS programının CL-600 varyantı olarak biliniyor. Askeri amaçlarla özel olarak donatılan jetin kabininde lüks koltuklar yerine veri sunucuları ve yüksek hassasiyetli sensörler bulunuyor.

40 bin feet üzerindeki uçuş kapasitesi sayesinde yüzlerce mil uzaktan veri toplayabilen uçak, ABD’nin kritik gözetim projelerinde kullanılıyor.

MÜZEYYEN BIYIK

